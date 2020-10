Alameda縣餐館周五起可恢復室內堂食（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣進一步重開經濟,星期五起准許餐館堂食,更多室內活動可以重開。

Alameda縣公共衛生局公佈,星期五開始,餐館可以重開堂食,顧客人數不能超過最高人數的4分1,或100人,以人數較少的為準。

室內宗教崇拜和戲院也可以重開,人數也不能超過25%,或100人。

室內購物商場人數上限提高至50%,美食廣場有限度地開放,室內娛樂中心,例如保齡球場和室內攀爬運動,以及健身室,人數上限為25%,室內游泳池仍然未能重開,戶外健身班可容許最多20人,但不能有身體接觸。

另外,室內婚禮以及喪禮,人數上限提高至25%,或100人,以人數較少的為準。

州府上星期宣布Alameda縣從紅色級別放寬至橙色級別,縣府表示,縣內的新症率、確診率以及住院人數維持穩定。

根據Alameda縣的網站,該縣累計有22,000多宗新型肺炎個案,疫情以來共有432人死亡,當局呼籲居民仍需小心,謹記戴口罩,避免與不同住戶的人聚會,保持6呎距離,勤洗手,生病時留在家裡。

