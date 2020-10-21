全球新冠疫情持續轉差 俄羅斯單日新增1.6萬人確診

【KTSF 吳宇斌報導】

全球新型肺炎疫情持續轉差，俄羅斯周二通報新增超過1.6萬宗確診病例，伊朗則是單日有超過5千人染疫，都創下新高紀錄。

俄羅斯周二通報新增1.6萬幾宗確診，包括首都莫斯科的接近5千宗，創下單日新高紀錄，染疫總數超過143萬人，在過去24小時又有269人不治，死亡人數接近2.5萬人。

其他歐洲國家方面，烏克蘭周二新增113人染疫死亡，累計超過5,700例，境內確診病例累計超過30.9萬。

烏克蘭衛生部長指，未來幾周內新增確診數，可能會增加到每天8千到1萬例。

在英國，當局將大曼徹斯特地區列入疫情警示系統中『非常高』的級別，在本周五開始生效，當地的酒吧等餐飲業場所除非提供正餐，否則要關閉，首相約翰遜強烈呼籲民眾，不要進出大曼徹斯特。

至於亞洲的疫情，伊朗衛生部表示，在過去24小時新增5,039人確診，創下單日新高紀錄，染疫人數近54萬，不治人數累計超過3.1萬。

菲律賓衛生部周二公布數據顯示，新增1,640宗確診，是4周以來新低，累計染疫人數36萬，累計死亡人數達6,690人。

至於泰國當地週二就迎來了7個月以來首批外國遊客，39名中國旅客從上海飛到曼谷郊外的素萬那普機場，這批中國旅客有特別簽證，能夠在當地停留90日，並且能夠續簽兩次，不過頭14天需要隔離檢疫。

此外，他們都需要證明有旅遊和醫療保險，未來幾周將會有更多持有特別簽證的旅客航班到達。

至於拉丁美洲的阿根廷，最新的疫情數據顯示，累計確診病例已經突破100萬，成為繼美國、印度、巴西以及俄羅斯之後，第五個總病例超過百萬的國家。

根據當地衛生部公佈，過去24小時內，當地新增超過1.3萬宗病例，當地早前已經宣布在病例激增的地區實施新的隔離措施，限制多個省份的人員流動，當局指病毒已經在全國幾乎所有省份出現了本地傳播。

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