全球新冠疫情持續轉差 俄羅斯單日新增1.6萬人確診

全球新型肺炎疫情持續轉差,俄羅斯周二通報新增超過1.6萬宗確診病例,伊朗則是單日有超過5千人染疫,都創下新高紀錄。

俄羅斯周二通報新增1.6萬幾宗確診,包括首都莫斯科的接近5千宗,創下單日新高紀錄,染疫總數超過143萬人,在過去24小時又有269人不治,死亡人數接近2.5萬人。

其他歐洲國家方面,烏克蘭周二新增113人染疫死亡,累計超過5,700例,境內確診病例累計超過30.9萬。

烏克蘭衛生部長指,未來幾周內新增確診數,可能會增加到每天8千到1萬例。

在英國,當局將大曼徹斯特地區列入疫情警示系統中『非常高』的級別,在本周五開始生效,當地的酒吧等餐飲業場所除非提供正餐,否則要關閉,首相約翰遜強烈呼籲民眾,不要進出大曼徹斯特。

至於亞洲的疫情,伊朗衛生部表示,在過去24小時新增5,039人確診,創下單日新高紀錄,染疫人數近54萬,不治人數累計超過3.1萬。

菲律賓衛生部周二公布數據顯示,新增1,640宗確診,是4周以來新低,累計染疫人數36萬,累計死亡人數達6,690人。

至於泰國當地週二就迎來了7個月以來首批外國遊客,39名中國旅客從上海飛到曼谷郊外的素萬那普機場,這批中國旅客有特別簽證,能夠在當地停留90日,並且能夠續簽兩次,不過頭14天需要隔離檢疫。

此外,他們都需要證明有旅遊和醫療保險,未來幾周將會有更多持有特別簽證的旅客航班到達。

至於拉丁美洲的阿根廷,最新的疫情數據顯示,累計確診病例已經突破100萬,成為繼美國、印度、巴西以及俄羅斯之後,第五個總病例超過百萬的國家。

根據當地衛生部公佈,過去24小時內,當地新增超過1.3萬宗病例,當地早前已經宣布在病例激增的地區實施新的隔離措施,限制多個省份的人員流動,當局指病毒已經在全國幾乎所有省份出現了本地傳播。

