特朗普到賓州拉票 中斷《60分鐘》節目訪問

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周二到賓夕法尼亞州舉行競選集會,而民主黨這邊,候選人拜登的妻子Jill Biden則到密歇根州舉行集會活動。

距離第二次總統候選人辯論還有兩天,特朗普總統選擇到賓州舉行集會,希望能夠爭取到更多民眾支持,他在演講中不僅提及周二突然中斷的《60分鐘》節目錄製,也就賓州開採能源問題抨擊對手拜登。

特朗普說:「你們必須看《60分鐘》 ,它會非常精彩,你們會喜歡的,不過Lesley Stahl不會高興,民主黨人痛恨水壓採油,他們痛恨煤礦,那些美好的煤礦。」

周二《60分鐘》節目主持人Stahl如約到白宮錄製與特朗普的訪談,但是進行到一半,特朗普突然決定停止錄製。

根據內部人士透露,特朗普當時認為節目組有足夠素材,後來他發推文表示,他突然結束採訪是因為Stahl沒有戴口罩,他還附上了一段視頻來證明。

根據消息人士透露,Stahl在採訪前有戴口罩,只是在採訪突然結束後,沒有來得及去拿自己的東西,所以無法戴口罩,據悉這段採訪將在本周日播出。

另外,在周二的集會上,特朗普也表示,各個州不應該因為疫情而中斷經濟發展。

特朗普說:「民主黨人支持封鎖經濟,就像你們的州長所做的一樣,在各行各業都空置的情況下,現在是時候讓這些富有虛偽的自由派知道他們是錯的,我會在11月3號打敗拜登。」

另一邊廂,拜登為下一場辯論做準備,派出他的妻子Jill到密歇根州Saginaw舉行集會,Jill在現場呼籲民眾積極投票,目前大部分搖擺州的民調都是拜登領先於特朗普。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。