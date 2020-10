特朗普促司法部長啟動調查拜登父子

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二公開催促聯邦司法部長巴爾,啟動調查拜登父子涉嫌貪腐的醜聞案。

特朗普接受Fox新聞電話訪問時公開表示,將會催促司法部長巴爾在大選前盡快行動,委任特別檢察官去調查拜登父子涉嫌與烏克蘭和中國利益輸送的事。

其實有十多名眾議院共和黨人,也曾經要求司法部指派一名特別檢察官調查拜登父子,這些議員指出,如果證實拜登出任副總統時真的以權謀私,拜登將會失信於他的憲法責任,也違背國民對他的信任。

特朗普一名盟友向媒體透露,上星期在白宮和司法界內就傳出消息說,將會指派特別檢察官調查拜登案。

根據全國性和關鍵遙擺州份的民調顯示,拜登仍然領先特朗普。

消息來源指,就算拜登在大選中擊敗特朗普,拜登都不可以干預特別檢察官的調查。

拜登陣營就繼續挑戰有關指控的合法性,民主黨陣營指事件是要抹黑拜登,背後有俄羅斯的身影。

而反對特朗普的主流媒體,就以Hunter Biden電郵案的來源成疑問為理由,對事件給予冷處理甚至屏蔽,特朗普因此幾天也公開指責主流媒體,並點名批評CNN。

而支持特朗普的Fox電視網絡,周二就展示三份文件以作證據,文件之一是在特拉華州一間電腦修理店開出的單據,上面有Hunter Biden的簽名,維修費是85元。

消息指,Hunter在去年4月將一部入水的手提電腦拿去修理,但沒有取回,店主後來發現大批電郵,通報FBI,周二Fox電視展示的第二份文件就來自FBI,上面有店主的簽名,第三份文件來特拉華州法院的傳召通知,上面有涉案電腦與硬碟的編號。

