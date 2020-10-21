網傳舊金山日落區有土狼出沒 如遇上該怎樣應對

【KTSF 古琳嘉報導】

近日網上流傳一個片段，稱舊金山日落區發現有一隻土狼（Coyote）出沒，引發居民關注，在街上看到土狼該怎麼做呢？

一隻土狼走在舊金山日落區的街道上，似乎在逛大街，這個近期在網上流傳的土狼出沒影片，讓附近居民感到擔心，地點在Noriega街夾20th Ave，拍攝的時間不明。

本台就此詢問負責有關業務的舊金山動物關懷和控制部門（Animal Care & Control），該部門表示，有收到通報，但看到土狼的通報非常普遍，因為土狼就住在市內，包括金門公園在內各地的公園，而且絕大多數的情況土狼不會攻擊人類，民眾可以安心，而該部門只有在有人通報發現土狼生病或受傷時，才會出動前往救援。

發現土狼該怎麼做？根據該部門官網，如果只是看到土狼，民眾可以走路離開，不要跑步，盡量移動遠離土狼，如果帶著小狗，要將狗抱住，不要讓狗和土狼有互動，也不要讓狗去追土狼。

不過當土狼正在向你靠近，做法就不同了，必須大喊大叫，揮動手臂並且大力踏步，此舉可以讓土狼驚嚇，然後會自行離開。

散步時可以隨身帶著枴杖或棍子自保，或是帶著口哨防身，不要讓土狼有機會夾在你和小孩或寵物之間。

另外要謹記，騷擾受傷的土狼是違法的，遇到動物緊急狀況需要求助，可以撥打該部門的緊急熱線，電話：(415) 554-9400。

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