網傳舊金山日落區有土狼出沒 如遇上該怎樣應對

【KTSF 古琳嘉報導】

近日網上流傳一個片段,稱舊金山日落區發現有一隻土狼(Coyote)出沒,引發居民關注,在街上看到土狼該怎麼做呢?

一隻土狼走在舊金山日落區的街道上,似乎在逛大街,這個近期在網上流傳的土狼出沒影片,讓附近居民感到擔心,地點在Noriega街夾20th Ave,拍攝的時間不明。

本台就此詢問負責有關業務的舊金山動物關懷和控制部門(Animal Care & Control),該部門表示,有收到通報,但看到土狼的通報非常普遍,因為土狼就住在市內,包括金門公園在內各地的公園,而且絕大多數的情況土狼不會攻擊人類,民眾可以安心,而該部門只有在有人通報發現土狼生病或受傷時,才會出動前往救援。

發現土狼該怎麼做?根據該部門官網,如果只是看到土狼,民眾可以走路離開,不要跑步,盡量移動遠離土狼,如果帶著小狗,要將狗抱住,不要讓狗和土狼有互動,也不要讓狗去追土狼。

不過當土狼正在向你靠近,做法就不同了,必須大喊大叫,揮動手臂並且大力踏步,此舉可以讓土狼驚嚇,然後會自行離開。

散步時可以隨身帶著枴杖或棍子自保,或是帶著口哨防身,不要讓土狼有機會夾在你和小孩或寵物之間。

另外要謹記,騷擾受傷的土狼是違法的,遇到動物緊急狀況需要求助,可以撥打該部門的緊急熱線,電話:(415) 554-9400。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。