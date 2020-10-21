舊金山新冠肺炎疫情級別降至黃色（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山的新冠肺炎疫情級別周二起降至黃色，也就是疫情最輕微的等級，市長布里德宣布，下周二開始將有限度重開非必要辦公室，以及室內攀爬等活動，另一方面，舊金山華埠將有兩場大規模免費檢測活動，要如何參與？

州府周二將舊金山的疫情降為黃色級別，是灣區率先也是唯一列為黃色級別的縣。

舊金山市長布里德宣布，市府重開經濟措施，下周二10月27日起，非必要行業的辦公室上班有限度重開，容納人數原則上為25%，雇員總數在20人以下的辦公室，則可以高於25%，員工之間必須保持社交距離。

舊金山應急管理局外展專員林偉浩（Victor Lim）說：「空氣的流通就必須達到最高的級別，如果他們的冷氣或者是抽氣系統，可以調高的話就要調到最高。」

下周二起算30天之後，舊金山的疫情如果繼續改善，上班人數可增加容量至50%。

室內攀爬運動的健身房下周二起恢復，人數同樣是25%，同時還會進一步放寬可以重開的行業和活動，並且更新更多活動重開的時間表。

11月3日開始，游泳池和保齡球館在安全指引規範下重開，室內堂食、宗教場所、戲院、博物館以及水族館等，容納人數提高至50%，或200人為上限。

學校重開進度照常，一些高中將在11月恢復到校上課，戶外宗教服務以及示威活動則在戴口罩和保持距離前提下，可以提高為300人上限，不提供飲食的酒吧也有望重啟。

另一方面，舊金山新冠肺炎指揮中心周二宣布和東華醫院合作，將在舊金山華埠花園角舉辦兩場流動檢測活動，分別是10月30日星期五和11月6日星期五，上午9點至下午3點，11月6日的活動延長至4點，每場活動的名額為250人，也就是共有500人可以接受免費檢測，還可以獲得由舊金山應急管理局準備的平安包，內有面罩、口罩及搓手液等。

舊金山居民可以撥打電話向東華醫院預約，電話是(628) 228-2828。

東華醫院藥劑部及診所總監任高子娜（Gina Yam）說：「如果你覺得有需要，你覺得有症狀也好，沒症狀，但是你覺得自己是必要勞工，必要工作的員工，一定會常常出門，常常見很多人的，覺得測試有必要，我們非常歡迎你來10月30日來花園角的檢測中心。」

如果是華協中心、新僑服務中心、安老自助處和中華會館等多個華埠非牟利機構的會員，可以直接向各自機構報名，有預留的檢測時間。

高子娜說：「為了避免人流擁擠，同時有人流限制，我們提前登記就可以，確實給一個時段讓你來，不需要再排隊。」

檢測結果出爐後會通知，如果結果呈陽性，東華醫院也會告訴民眾下一步該怎麼做，如果是散房居民確診，會安排住在華埠的防疫酒店隔離，在家自主隔離者，也可以向市府申請免費送餐服務。

另外，市府也推出中文宣傳片，鼓勵大家施打流感疫苗，除了預防流感，也可以節省醫療資源留給新冠肺炎患者使用。

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