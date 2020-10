舊金山新冠肺炎疫情級別降至黃色（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山的新冠肺炎疫情級別周二起降至黃色,也就是疫情最輕微的等級,市長布里德宣布,下周二開始將有限度重開非必要辦公室,以及室內攀爬等活動,另一方面,舊金山華埠將有兩場大規模免費檢測活動,要如何參與?

州府周二將舊金山的疫情降為黃色級別,是灣區率先也是唯一列為黃色級別的縣。

舊金山市長布里德宣布,市府重開經濟措施,下周二10月27日起,非必要行業的辦公室上班有限度重開,容納人數原則上為25%,雇員總數在20人以下的辦公室,則可以高於25%,員工之間必須保持社交距離。

舊金山應急管理局外展專員林偉浩(Victor Lim)說:「空氣的流通就必須達到最高的級別,如果他們的冷氣或者是抽氣系統,可以調高的話就要調到最高。」

下周二起算30天之後,舊金山的疫情如果繼續改善,上班人數可增加容量至50%。

室內攀爬運動的健身房下周二起恢復,人數同樣是25%,同時還會進一步放寬可以重開的行業和活動,並且更新更多活動重開的時間表。

11月3日開始,游泳池和保齡球館在安全指引規範下重開,室內堂食、宗教場所、戲院、博物館以及水族館等,容納人數提高至50%,或200人為上限。

學校重開進度照常,一些高中將在11月恢復到校上課,戶外宗教服務以及示威活動則在戴口罩和保持距離前提下,可以提高為300人上限,不提供飲食的酒吧也有望重啟。

另一方面,舊金山新冠肺炎指揮中心周二宣布和東華醫院合作,將在舊金山華埠花園角舉辦兩場流動檢測活動,分別是10月30日星期五和11月6日星期五,上午9點至下午3點,11月6日的活動延長至4點,每場活動的名額為250人,也就是共有500人可以接受免費檢測,還可以獲得由舊金山應急管理局準備的平安包,內有面罩、口罩及搓手液等。

舊金山居民可以撥打電話向東華醫院預約,電話是(628) 228-2828。

東華醫院藥劑部及診所總監任高子娜(Gina Yam)說:「如果你覺得有需要,你覺得有症狀也好,沒症狀,但是你覺得自己是必要勞工,必要工作的員工,一定會常常出門,常常見很多人的,覺得測試有必要,我們非常歡迎你來10月30日來花園角的檢測中心。」

如果是華協中心、新僑服務中心、安老自助處和中華會館等多個華埠非牟利機構的會員,可以直接向各自機構報名,有預留的檢測時間。

高子娜說:「為了避免人流擁擠,同時有人流限制,我們提前登記就可以,確實給一個時段讓你來,不需要再排隊。」

檢測結果出爐後會通知,如果結果呈陽性,東華醫院也會告訴民眾下一步該怎麼做,如果是散房居民確診,會安排住在華埠的防疫酒店隔離,在家自主隔離者,也可以向市府申請免費送餐服務。

另外,市府也推出中文宣傳片,鼓勵大家施打流感疫苗,除了預防流感,也可以節省醫療資源留給新冠肺炎患者使用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。