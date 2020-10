聯邦司法部起訴Google壟斷市場

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府控告科技龍頭企業Google壟斷網上搜尋市場握殺競爭。

聯邦司法部經過一年時間的反壟斷調查後,控告Google的母公司Alphabet,控狀指出,由於沒有法庭指令,Google將繼續雄霸網上搜尋市場,窒礙同業競爭和妨礙創新,令消費者的選擇減少。

司法部長巴爾說,調查發現,Google並非以它的搜尋結果質素來跟同業競爭,而是透過向手機生產商等夥伴,支付費用來達到壟斷市場。

究竟司法部是否會要求Alphabet分拆為較小的獨立公司呢?司法部官員表示,不排除這可能,但蒐集所有證據後,最好由法庭來裁決,暫時不能透露案件的詳情,事實是,搜尋器和搜尋市場廣告是Google的核心業務。

Google就聲稱,今次法律行動不能成立,因為民眾喜歡使用Google。

本案還有11個州聯合提告,今次是20年幾年來,科技業最大宗的反壟斷訴訟,案件可能需時幾年解決。

報告也提到,其他科技龍頭企業好像,Facebook和Amazon等,也有類似的壟斷市場之嫌。

