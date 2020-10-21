聯邦司法部起訴Google壟斷市場

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府控告科技龍頭企業Google壟斷網上搜尋市場握殺競爭。

聯邦司法部經過一年時間的反壟斷調查後，控告Google的母公司Alphabet，控狀指出，由於沒有法庭指令，Google將繼續雄霸網上搜尋市場，窒礙同業競爭和妨礙創新，令消費者的選擇減少。

司法部長巴爾說，調查發現，Google並非以它的搜尋結果質素來跟同業競爭，而是透過向手機生產商等夥伴，支付費用來達到壟斷市場。

究竟司法部是否會要求Alphabet分拆為較小的獨立公司呢？司法部官員表示，不排除這可能，但蒐集所有證據後，最好由法庭來裁決，暫時不能透露案件的詳情，事實是，搜尋器和搜尋市場廣告是Google的核心業務。

Google就聲稱，今次法律行動不能成立，因為民眾喜歡使用Google。

本案還有11個州聯合提告，今次是20年幾年來，科技業最大宗的反壟斷訴訟，案件可能需時幾年解決。

報告也提到，其他科技龍頭企業好像，Facebook和Amazon等，也有類似的壟斷市場之嫌。

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