【KTSF 梁秋玉報導】

史丹福大學以及灣區委員會(Bay Area Council)聯合控告特朗普政府,有關工作簽證H1-B的新規定。

灣區委員會、史丹福大學,以及一群教育和商業團體聯合提出訴訟,控告特朗普政府新的H1-B工作簽證計劃,將限制甚至被徹底消除。

特朗普政府本月初公佈這項針對專業技術人員的簽證新政策,要求在為第三方工作的時間不超過一年,而且對僱傭關係有更嚴格的規定,同時還要增加最低工資。

原告方認為,新規定破壞了該簽證計劃,將會嚴重影響科技行業。

根據聯邦數據像Google、蘋果和Facebook這樣的科技公司,去年一共批准了超過5,500個H1-B工作簽證,新措施將令許多目前持有該簽證的人,無法再符合標準延期,將對疫情後的經濟復甦帶來重大打擊。

