全美逾3千萬選民完成投票 但爭議未間斷

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截至周二，全美已經有超過3千萬選民完成投票，但是對於投票的爭議卻沒間斷。

到目前為止，全美已經有3,200萬人完成投票，包括郵寄以及親自投票，威斯康辛州開放親自投票的第一天大排長龍。

選民Tom Serak說：「如果您不來投票，那就沒有權利抱怨，快來發表您的意見，這就是美國的真諦。」

選民排隊蜿蜒好幾圈，這樣的景象在全國各地投票中心都可見，有的日出前就來排隊，在豔陽下或是風雨無阻。

不過在關鍵州一些法律爭議仍懸而未決。

在賓州，高等法院裁決在選舉當天才寄出的選票3天內收到，都算是合格選票，甚至郵戳不清晰都可以。

特朗普總統已經多次對郵寄選票的漏洞表達不滿。

特朗普說：「昨天荒謬的裁定，他們可以在選舉結束後計算選票，搞甚麼啊，這意味著什麼，我們要等到11月3日之後才開始宣布狀態，太誇張了。」

根據賓州的法例，計算郵寄選票，必須要等到選舉日當天，加上法院的裁決，選舉日3天後收到的選票也可計算，意味著要等到11月3日之後，才會得知總統大選的結果。

賓州司法部長Josh Shapiro說：「你不會有精確的數字，要等幾天，但是對於結果應該心裡有個譜。」

此外，在北卡羅萊納州，選務處延長接收郵寄選票的截止日期到11月12日，只要郵寄選票上的郵戳是11月3號或之前。

但是法律爭議仍不斷，截至周二早上，北卡州已經有190萬人完成投票，佔全州選民登記的25%。

佛羅里達州在4年前同一天，只有160萬人完成投票，周二已經有300萬人投完票。

選民Tracy Alston-Bunn說：「如果你不投票，就不要抱怨未來4年，這是我對投票的看法。」

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