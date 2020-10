全美逾3千萬選民完成投票 但爭議未間斷

【KTSF】

截至周二,全美已經有超過3千萬選民完成投票,但是對於投票的爭議卻沒間斷。

到目前為止,全美已經有3,200萬人完成投票,包括郵寄以及親自投票,威斯康辛州開放親自投票的第一天大排長龍。

選民Tom Serak說:「如果您不來投票,那就沒有權利抱怨,快來發表您的意見,這就是美國的真諦。」

選民排隊蜿蜒好幾圈,這樣的景象在全國各地投票中心都可見,有的日出前就來排隊,在豔陽下或是風雨無阻。

不過在關鍵州一些法律爭議仍懸而未決。

在賓州,高等法院裁決在選舉當天才寄出的選票3天內收到,都算是合格選票,甚至郵戳不清晰都可以。

特朗普總統已經多次對郵寄選票的漏洞表達不滿。

特朗普說:「昨天荒謬的裁定,他們可以在選舉結束後計算選票,搞甚麼啊,這意味著什麼,我們要等到11月3日之後才開始宣布狀態,太誇張了。」

根據賓州的法例,計算郵寄選票,必須要等到選舉日當天,加上法院的裁決,選舉日3天後收到的選票也可計算,意味著要等到11月3日之後,才會得知總統大選的結果。

賓州司法部長Josh Shapiro說:「你不會有精確的數字,要等幾天,但是對於結果應該心裡有個譜。」

此外,在北卡羅萊納州,選務處延長接收郵寄選票的截止日期到11月12日,只要郵寄選票上的郵戳是11月3號或之前。

但是法律爭議仍不斷,截至周二早上,北卡州已經有190萬人完成投票,佔全州選民登記的25%。

佛羅里達州在4年前同一天,只有160萬人完成投票,周二已經有300萬人投完票。

選民Tracy Alston-Bunn說:「如果你不投票,就不要抱怨未來4年,這是我對投票的看法。」

