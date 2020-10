全美過半數州確診個案上升 明年2、3月疫情或更差

【KTSF 江良慧報導】

全國有過半數的州新型肺炎新增個案都上升,有醫生認為,這個就是他們擔心會出現的秋季個案急增,並預期由現在到明年2月、3月,正進入美國疫情最壞的時候,新增個案急升有多個原因,包括抗疫疲勞、忽略衛生指引,和學校以及大學重開,而其中一個最大的傳播方式就是家庭聚會。

新型肺炎個案數字在全國各地又再一次攀升。

John Hopkins衛生安全中心主任Tom Inglesby醫生說:「數字正向錯的方向走。」

全國染疫死亡人數已經超過22萬,專家擔心這個數字也會急升。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任Paul Offit醫生說:「至少要假設所有你接觸的,都是無症狀的隱形傳播者,假設這樣並戴口罩和保持距離。」

住院人數也在上升,至少14個州上星期的住院人數創新高,情況可能會再惡化。

Offit醫生說:「在未來5、6個月,我認為到明年2月或3月,我們正進入美國疫情最壞的時候。」

而隨著假日快將來臨,很多醫生都呼籲大家要加倍小心。

Inglesby醫生說:「避免家庭大型聚會,因為我們看到有很多家庭傳播。」

與此同時,國家衛生研究院院長Francis Collins醫生就表示,疫苗可能要多等一會。

Collins醫生說:「我認為不大可能,考慮到他們的時間表和標準,會在11月底前聽到緊急批准使用許可。」

但就算有疫苗,公眾是否有信心仍是個問題。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen醫生說:「公共衛生完全取決於公眾的信任,特別是對我們最高級的政府科學家。」

