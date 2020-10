舊金山華埠餐館遭爆竊 匪徒犯案手法與別不同（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠一間餐館週末發生爆竊案,匪徒犯案的手法與其他人有什麼不同?

案發現場是華埠Stockton街夾Sacramento街的張寶仔餐館,老闆楊小莉表示,星期日早上發現餐館被人爆竊。

楊小莉說:「星期日早上,我丈夫回來準備開鋪,見到鐵閘被撬爛,他告訴我,我立刻回來,我以為打爛了玻璃,好在沒有打爛,如果打爛玻璃門,我們損失慘重,因為重整需要一千多元。」

楊小莉和丈夫翻看閉路電視之後發現,兩個賊人清晨4點45分左右先撬開鐵閘,其中一個賊人進去,爬上玻璃門上面,拆走四塊百葉窗玻璃交給同黨,然後爬進餐館裡面。

楊小莉說:「他可能害怕被人知道,所以外面把風的人接過玻璃,放在外面。」

後來店主在隔壁的中文學校外面尋回被賊人拆走的百葉窗玻璃,可以重新安裝在大門口上面。

財物損失方面,老闆表示,賊人先拿走一盒手套,後來可能發覺不值錢,所以沒有拿走,最後拿走一個箱子,裡面載著用來找續的銀幣以及零錢,損失了幾百元,賊人並沒有破壞收銀機,也沒有拿走裡面的錢。

店主表示,在這裡開業3年,第一次被人爆竊,他們報警之後,警方十多分鐘就抵達。

楊小莉說:「華埠之前好幾次(商舖)被爆竊,所以讓多些人注意,自己謹慎些,讓多些警察(巡邏),不要減少警力,讓華埠治安好些。」

楊小莉表示,經過這件事,她會更加小心,避免存放現金在店裡,她也希望警方盡快捉到匪徒,不讓他們傷害其他小商業。

舊金山警方看過案發經過的閉路電視片段,表示正在調查案件。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。