舊金山華埠餐館遭爆竊 匪徒犯案手法與別不同（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠一間餐館週末發生爆竊案，匪徒犯案的手法與其他人有什麼不同？

案發現場是華埠Stockton街夾Sacramento街的張寶仔餐館，老闆楊小莉表示，星期日早上發現餐館被人爆竊。

楊小莉說：「星期日早上，我丈夫回來準備開鋪，見到鐵閘被撬爛，他告訴我，我立刻回來，我以為打爛了玻璃，好在沒有打爛，如果打爛玻璃門，我們損失慘重，因為重整需要一千多元。」

楊小莉和丈夫翻看閉路電視之後發現，兩個賊人清晨4點45分左右先撬開鐵閘，其中一個賊人進去，爬上玻璃門上面，拆走四塊百葉窗玻璃交給同黨，然後爬進餐館裡面。

楊小莉說：「他可能害怕被人知道，所以外面把風的人接過玻璃，放在外面。」

後來店主在隔壁的中文學校外面尋回被賊人拆走的百葉窗玻璃，可以重新安裝在大門口上面。

財物損失方面，老闆表示，賊人先拿走一盒手套，後來可能發覺不值錢，所以沒有拿走，最後拿走一個箱子，裡面載著用來找續的銀幣以及零錢，損失了幾百元，賊人並沒有破壞收銀機，也沒有拿走裡面的錢。

店主表示，在這裡開業3年，第一次被人爆竊，他們報警之後，警方十多分鐘就抵達。

楊小莉說：「華埠之前好幾次（商舖）被爆竊，所以讓多些人注意，自己謹慎些，讓多些警察（巡邏），不要減少警力，讓華埠治安好些。」

楊小莉表示，經過這件事，她會更加小心，避免存放現金在店裡，她也希望警方盡快捉到匪徒，不讓他們傷害其他小商業。

舊金山警方看過案發經過的閉路電視片段，表示正在調查案件。

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