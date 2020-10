國泰港龍航空即日起停運 裁減約8,500個職位

【有線新聞】

國泰宣布大規模重組計劃,即日起停運國泰港龍航空,及削減約8,500個職位,當中約5,300名是駐港員工,是香港歷來最大規模裁員行動。國泰指裁員決定艱難,但為保公司生存別無他選,強調員工會獲豐厚補償。

上半年錄得大額虧損後,國泰決定大幅裁員及重組業務減開支。即日起停止營運旗下有35年歷史的國泰港龍航空,大部分航線在獲監管機構批准後,由國泰和香港快運接手。

同時大幅削減約8500個職位,相當於員工總數的24%,當中香港員工佔大多數,涉及5300人,會在未來數星期裁減,另外有約600名非駐港員工都可能受影響,其餘2,600個職位,就在早前已透過凍結招聘和關閉海外基地等方式懸空。

國泰行政總裁鄧健榮說﹕「雖然這是困難和令人震驚的決定,卻是一個正確的決定,為了公司的生存絕對有需要做,我向你們每一個保證,我們做了一切去減少裁員數目,對將離開我們的同事,我們已竭盡所能,提供豐厚的離職補償。」

至於無被裁走可以留下的駐港機艙服務員及機師,就要重新簽約,今個年度沒有酌情年終獎金,明年會凍薪,高級管理層明年更要繼續減薪,非機組人員就會在明年上半年有第三輪自願無薪假計劃。

整個重組計劃成本約22億元,國泰將作出13億元遞延稅項資產減值,但預計重組後,每月可減少約5億元現金支出。

集團強調,未來前景仍非常不明朗,復甦步伐相當緩慢,會繼續留意業界發展,採取相應措施渡過疫情危機。

