國泰港龍航空即日起停運 裁減約8,500個職位

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國泰宣布大規模重組計劃，即日起停運國泰港龍航空，及削減約8,500個職位，當中約5,300名是駐港員工，是香港歷來最大規模裁員行動。國泰指裁員決定艱難，但為保公司生存別無他選，強調員工會獲豐厚補償。

上半年錄得大額虧損後，國泰決定大幅裁員及重組業務減開支。即日起停止營運旗下有35年歷史的國泰港龍航空，大部分航線在獲監管機構批准後，由國泰和香港快運接手。

同時大幅削減約8500個職位，相當於員工總數的24%，當中香港員工佔大多數，涉及5300人，會在未來數星期裁減，另外有約600名非駐港員工都可能受影響，其餘2,600個職位，就在早前已透過凍結招聘和關閉海外基地等方式懸空。

國泰行政總裁鄧健榮說﹕「雖然這是困難和令人震驚的決定，卻是一個正確的決定，為了公司的生存絕對有需要做，我向你們每一個保證，我們做了一切去減少裁員數目，對將離開我們的同事，我們已竭盡所能，提供豐厚的離職補償。」

至於無被裁走可以留下的駐港機艙服務員及機師，就要重新簽約，今個年度沒有酌情年終獎金，明年會凍薪，高級管理層明年更要繼續減薪，非機組人員就會在明年上半年有第三輪自願無薪假計劃。

整個重組計劃成本約22億元，國泰將作出13億元遞延稅項資產減值，但預計重組後，每月可減少約5億元現金支出。

集團強調，未來前景仍非常不明朗，復甦步伐相當緩慢，會繼續留意業界發展，採取相應措施渡過疫情危機。

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