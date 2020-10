【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區Noriega街周二下午發生車禍,一輛客貨車撞進一家燒臘店的門面,有人受傷。

現場是Noriega街夾31 Avenue,舊金山警方表示,下午3點左右收到車禍報告,需要派救護員到現場,一輛客貨車撞上行人道,撞進一家燒臘店的門面。

根據Citizen的報導,有兩名行人受傷,需要送院治療,警方一度要封鎖現場的街道,肇事的汽車後來被拖走。

警方沒有公佈進一步的消息,包括肇事司機的資料。

