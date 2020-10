加州容許個人護理業不論疫情級別都可有限度開放（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生部周二宣布,灣區兩個縣疫情級別獲得放寛,並將允許所有提供個人服務的行業,不論處於哪個級別,都可以有限度的開放。

加州衛生部長Mark Ghaly周二透露,加州新增3,286宗新冠病毒確診病例,總數是874,077例,平均每天增加超過3千例,而每天做125,000至150,000個病毒檢測,目前的確診率是2.6%。

Ghaly表示,美國許多州目前出現令人擔憂的新增病例數字,一些州甚至是第二次出現快速增加病例的情況。

Ghaly說:「我們至今沒見到病例急升,主要是我們的安全經濟藍本奏效,也因州民每天都做重要的事。」

Ghaly所指的重要事情是戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少和他人的互動,現在他也呼籲民眾接種流感疫苗。

而本週改變疫情級別的縣當中,舊金山進入疫情最輕的黃色級別,北灣的Napa縣和Butte縣則下降至橙色級別,而Riverside 和Shasta縣則升至疫情最廣的紫色級別。

Ghaly也宣布,允許處於橙色級別的縣重開地方主題公園,而大型的主題公園,例如迪斯尼樂園,則只能在該縣進入黃色級別之後才能有限制的重開,迪斯尼樂園和洛杉磯的環球影城已經對這決定表示不滿。

