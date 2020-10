氣象學家預測加州明年仍乾旱 供水或緊張

【KTSF】

今年冬季,加州是否又會出現乾旱少雨天氣呢?

聯邦科學家表示,聖女氣候La Nina現象可能會在今冬出現,因為南美洲太平洋的海水溫度低於正常水平,許多加州人都知道,聖女氣候完全與聖嬰氣候相反,就是可能會出現乾旱,而通常來講,南加州出現旱冬的機率也要比舊金山灣區大。

例如從1954年至今,加州共有22年出現過聖女氣候,但北加州史上的平均降雨量仍有91%,但南加州只有76%。

數據還顯示,去年冬季,北加州的降雨量只達到正常水平的一半,而今年8月和9月卻出現自1895年以來的歷史高溫天氣,還有閃電引發的多處山火,焚毀了加州410萬英畝土地,是以往山火焚燒面積的兩倍多。

氣象學家預測,明年可能仍是一個乾旱年,不僅增加火災風險,而且也可能導致供水緊張。

根據美國乾旱監測的最新數據,截至10月中,加州有67%的地區屬於中度乾旱,是自2016年以來同期最乾的年份。

加州水資源局因此提醒加州人,從現在起就應該節約用水,預防可能出現的乾旱。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。