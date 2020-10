舊金山華裔父親被人肢解案 法官按認罪協議判刑（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Outer Mission區華裔父親懷疑被女兒及女婿殺害及肢解一案,法官周二按認罪協議判刑,死者親友表示不同意,但無奈接受。

兩名被告周二穿著橙色囚衣上庭,由於社交距離的關係,被安排分開坐。

法官判刑時指出,案件因為缺乏證據,連死者甄仲民的死因都證實不到,控方早在預審階段已經表明,無法證明兩名被告是兇手,按照控辯雙方達成的認罪協議,被告之一,死者的女婿Douglas Lomas承認一項誤殺罪,判監6年。

法官表示,Lomas殺了73歲的甄仲民,並企圖掩蓋罪行,但考慮到女被告Stephanie Ching自小受到家庭暴力,不排除案發時是死者甄仲民先動手,Lomas為了保護妻兒,而誤殺甄仲民,加上Lomas沒有案底,並早在案件初期就承認犯案,因此接納協議中的刑期。

至於Stephanie Ching承認一項事後協助處理人體殘肢罪,法官同樣按協議判監3年,緩刑3年,緩刑期間必須接受感化及輔導,終生不得擁有槍械。

女被告代表律師Jose Umali說:「女被告因這段經歷受了創傷,但她明白,亦同意協議內容,她同意法官的判刑。」

對於法官在庭上透露,這宗悲劇可能沿於家庭暴力,Ching的律師表示不願多談,但指出,家庭暴力的確與認罪協議有關。

Umali說:「我不想詳談這個問題,這是一個敏感的話題,但這與我們達成認罪協議有關。」

死者甄仲民去年5月在自己家中被殺害,並被肢解,甄仲民的女兒及女婿事後前往中國,最終在北京機場被捕。

甄仲民的親友上星期在庭上表明不滿認罪協議,直斥地檢處在做決定前,沒有徵詢家屬的意見。

地檢官博徹思周二透過Zoom現身法庭,他重申,地檢處一直有與家屬代表緊密商討案情,雙方舉行過數十次會議,有親友明白案件缺乏證據,都不希望進行審訊,整個過程都沒有聽到親友反對這份認罪協議,是直到上星期的判刑才知道家屬的意願。

博徹思對於造成混亂及分歧道歉,他亦明白周二的結果會引起部分家屬的不滿,地檢處會繼續為親友提供援助。

不過甄仲民的外甥女隨即反駁博徹思,她表示,地檢處從沒有問家人對於認罪協議的意見,家人只是被告知會有這份協議,他們完全不知道可以不同意,如果早知可以否決協議,他們一定會這樣做,並指出,明白地檢處的做法,不等於同意。

被告Stephanie Ching在周二判刑後已經獲釋,她的辯護律師幫她找到房屋,亦安排她與兩名年幼的兒子團聚。

