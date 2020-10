北灣東灣山區發紅色山火警告 PG&E實施安全停電

【KTSF 梁秋玉報導】

國家氣象局對北灣和東灣山區發出紅色山火警告,從周三晚10點開始生效,另外,太平洋煤電公司(PG&E)也計劃從周三晚起,對15個縣的部分用戶實施公共安全斷電措施。

氣象部門表示,北灣山區和東灣Diablo山區周三早上風勢較強,而且預計周三晚會更強,很有可能引發山火,當局已發出紅色山火警告,有效期從周三晚10點開始,一直到周五早上8點。

除了北灣和東灣山區地帶,也包括南邊的Santa Cruz山區和San Mateo沿岸地區,氣象部門還預測,這個週末仍有很大機率吹北到東北向較強的離岸風,陣風時速可達25到40英里,再加上乾燥較熱的天氣,氣溫比一般正常溫度高華氏8到12度,因此很容易引發山火。

為預防山火發生,PG&E宣佈將從周四凌晨1點開始,對15個縣的部分地區實施公共安全斷電(PSPS),當中包括東灣的阿拉米達縣、Contra Costa縣、北灣的Napa、Solano、Sonoma縣、南灣Santa Clara縣等,估計有37,000用戶受斷電影響。

而有登記發送公共安全斷電通知的用戶,應該會提前收到PG&E經由短信、自動語音電話或電郵發送的斷電通知。

有關公共安全斷電的最新消息,可以上PG&E的PSPS專頁查看。

