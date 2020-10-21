Alameda縣餐館周五起可恢復室內堂食

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣進一步重開經濟，星期五起准許餐館堂食，更多室內活動可以重開。

Alameda縣公共衛生局公佈，星期五開始，餐館可以重開堂食，顧客人數不能超過最高人數的4分1，或100人，以人數較少的為準。

室內宗教崇拜和戲院也可以重開，人數也不能超過25%，或100人。

室內購物商場人數上限提高至50%，美食廣場有限度地開放，室內娛樂中心，例如保齡球場和室內攀爬運動，以及健身室，人數上限為25%，室內游泳池仍然未能重開，戶外健身班可容許最多20人，但不能有身體接觸。

另外，室內婚禮以及喪禮，人數上限提高至25%，或100人，以人數較少的為準。

州府上星期宣布Alameda縣從紅色級別放寬至橙色級別，縣府表示，縣內的新症率、確診率以及住院人數維持穩定。

根據Alameda縣的網站，該縣累計有22,000多宗新型肺炎個案，疫情以來共有432人死亡，當局呼籲居民仍需小心，謹記戴口罩，避免與不同住戶的人聚會，保持6呎距離，勤洗手，生病時留在家裡。

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