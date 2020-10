群體免疫是什麼 有醫療專家指做法危險

【KTSF 蔡璐陽報導】

自從新冠病毒疫情爆發以來,就出現了很多關於群體免疫的說法,目前瑞典應對疫情的方式就是群體免疫,但是很多專家認為,這個方法太危險。

由於預防新冠病毒的疫苗還沒有問世,關於群體免疫的討論就越來越多,到底什麼是群體免疫呢?

CNN首席醫療記者Sanjay Gupta醫生說:「這意味著60%至70%的人口感染病毒,當人數足夠大量時,就會產生一個群體保護機制,這些人就不會再受到其他人的感染。」

這個方法存在一個問題,現在在美國有不到10%的人感染新冠病毒,但是已經有20萬人因此喪命,把感染病毒的人數乘以6或7,那就有140萬到200萬人可能會死亡。

如果將這個比例擴大到全球,死亡人數將難以想像,世界衛生組織的官員則認為,這個方式會導致更多的問題。

世界衛生組織總幹事譚德塞說:「讓一個我們都不了解的危險病毒 ,隨意傳播,這非常不道德,我們不能這麼做。」

美國傳染病學專家Anthony Fauci醫生也不同意這種做法。

Fauci醫生說:「世界上有很多的人生病了,都無法就醫,我們沒辦法保護他們,這將導致嚴重後果,我們必須保護那些脆弱的人,這個方法完全沒道理。」

