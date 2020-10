美國新型肺炎個案續升 專家反對用封城抗疫

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案突破4千萬,染疫死亡人數也超過111萬6000人,而雖然美國的新型肺炎個案仍然不斷急升,不過專家就反對用封城的方法來抗疫,認為遵守公共衛生措施才是更有效的方法。

衛生專家認為,預期中的秋季個案上升已經到來。

前紐約市衛生局局長Celine Gounder醫生說:「若我們現在不認真對待,我們將令自己在下週或下月處於困難的境地。」

全球的確診病例就超過4千萬,傳染病專家Alessandro Perrella說:「我們越來越多陽性病例。」

而雖然歐洲新增病例上升,但西班牙、英國和法國等國的城市就抗拒中央收緊法例抗疫。

法國Rouen市長Nicolas Mayer-Rossignol說:「現在是要行動,要統一,要團結和教育。」

但隨著威爾斯的病例急增,首席大臣Mark Drakeford宣布實施全面封閉兩星期。

Drakeford說:「這已經是我們可以做到的最短期的防火線,但這意味我們要尖銳和深入,才能達到對抗病毒的效果。」

美國方面,總確診病例在上星期已經突破800萬,目前平均每天55,000宗新症,不過傳染病專家Anthony Fauci醫生就表示,不應該實施全國封鎖,而是繼續遵守抗疫守則。

Fauci醫生說:「全民戴口罩,保持距離,避免群眾聚會。」

