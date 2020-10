美國起訴6名俄羅斯軍事情報人員參與網絡攻擊

【KTSF】

聯邦檢察官周一起訴6名俄羅斯軍事情報人員參與廣泛且具有破壞力的網絡攻擊,包括據稱導致烏克蘭能源網癱瘓,還有干預法國總統選舉等黑客行動。

該起訴書將俄羅斯軍事情報機構GRU,與近年來幾起破壞性最大的網絡攻擊直接聯繫在一起。

司法部助理部長John C. Demers說,這場網絡行動構成了歷來據信由某單一組織發動、干擾性和破壞性最強的系列電腦攻擊,沒有任何國家像俄羅斯這樣惡意和不負責任地將其網絡能力武器化,肆意造成前所未有的破壞。

涉及的黑客攻擊包括烏克蘭能源網癱瘓,干預法國總統選舉,利用NotPetya惡意軟件攻擊賓州Heritage Valley Health System醫院和醫療設施等等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。