美國總統大選選情白熱化 民調指游離選民少於2016年

總統選情進入白熱化,民調顯示,今年立場未定或尚未決定是否去投票的選民,遠遠少於2016年,特朗普和拜登正在盡力爭奪這些買少見少的中間選票,雙方陣營都聲稱,會爭取到這些選民的支持。

特朗普與拜登加緊到搖擺州拉票,但情況顯示這次選舉的局勢穩定,選民顯然已有立場。

全國民調顯示,拜登領先特朗普,但在決定勝負的幾個州,他只是稍微領先。

美聯社分析,特朗普要改變這個形勢為時已晚,他想炒熱一些對拜登不利的話題,比如拜登父子與烏克蘭及中國的利益關係,但除了Fox電視等友台之外,美國的其他主流媒體並未廣為傳播。

美聯社政治記者Bill Barrow說:「我們看不到他有新的論述,我們見到選民似是拿定主意,視之為連任者的選情態勢。」

Barrow說:「當我們談論這些尚未決定的選民,特別是那些為決定是否投票的人,有很多不同的原因,幾乎是根深柢固的原因,你知道那種深厚的文化傾向,關於對國家的想法,對國家的認同,對自己的身份認同等。」

這位美聯社記者指出,疫情大流行未消退,經濟受創傷,又持續有社會抗議浪潮,這些因素都不利特朗普連任。

民主黨方面,他就認為拜登聲稱要將美國重建得更好,並以他在任副總統時的兩黨政績來做賣點,試圖吸引更多的溫和派,中間派選民的支持,但也可能得不到年輕進步派的選民的回應,因為他們想要更大膽的政策,例如全民健保。

最新的消息指,在明尼蘇達州,許多聲援黑人生命寶貴運動的年輕人認為,拜登不能救美國,而且拜登的年紀是否能吸引年輕人也是個大疑問。

Barrow說:「他們會投票給拜登嗎?一個77歲的建制派白人男性,4年前投票給綠黨的左翼選民,會不會真的投票給拜登?因此我認為,當我們談論尚未決定的人,這類團體,我認為更重要的是,不如確定這些決定勝負州,這些州對選情更密切,遠甚於想著幾百萬人在那裡選擇特朗普或拜登。」

