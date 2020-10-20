美國總統大選選情白熱化 民調指游離選民少於2016年

【KTSF 張麗月報導】

總統選情進入白熱化，民調顯示，今年立場未定或尚未決定是否去投票的選民，遠遠少於2016年，特朗普和拜登正在盡力爭奪這些買少見少的中間選票，雙方陣營都聲稱，會爭取到這些選民的支持。

特朗普與拜登加緊到搖擺州拉票，但情況顯示這次選舉的局勢穩定，選民顯然已有立場。

全國民調顯示，拜登領先特朗普，但在決定勝負的幾個州，他只是稍微領先。

美聯社分析，特朗普要改變這個形勢為時已晚，他想炒熱一些對拜登不利的話題，比如拜登父子與烏克蘭及中國的利益關係，但除了Fox電視等友台之外，美國的其他主流媒體並未廣為傳播。

美聯社政治記者Bill Barrow說：「我們看不到他有新的論述，我們見到選民似是拿定主意，視之為連任者的選情態勢。」

Barrow說：「當我們談論這些尚未決定的選民，特別是那些為決定是否投票的人，有很多不同的原因，幾乎是根深柢固的原因，你知道那種深厚的文化傾向，關於對國家的想法，對國家的認同，對自己的身份認同等。」

這位美聯社記者指出，疫情大流行未消退，經濟受創傷，又持續有社會抗議浪潮，這些因素都不利特朗普連任。

民主黨方面，他就認為拜登聲稱要將美國重建得更好，並以他在任副總統時的兩黨政績來做賣點，試圖吸引更多的溫和派，中間派選民的支持，但也可能得不到年輕進步派的選民的回應，因為他們想要更大膽的政策，例如全民健保。

最新的消息指，在明尼蘇達州，許多聲援黑人生命寶貴運動的年輕人認為，拜登不能救美國，而且拜登的年紀是否能吸引年輕人也是個大疑問。

Barrow說：「他們會投票給拜登嗎？一個77歲的建制派白人男性，4年前投票給綠黨的左翼選民，會不會真的投票給拜登？因此我認為，當我們談論尚未決定的人，這類團體，我認為更重要的是，不如確定這些決定勝負州，這些州對選情更密切，遠甚於想著幾百萬人在那裡選擇特朗普或拜登。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。