特朗普炮轟白宮抗疫醫生 指拜登應坐牢

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統繼續猛烈攻擊白宮抗疫小組成員Anthony Fauci醫生,但隨後又讚Fauci是好人,特朗普又指,拜登應該坐監。

特朗普在他競選工程的職員電話會議上和發出連串推文,抨擊Fauci醫生,聲稱如果政府聽Fauci的意見,美國的染疫死亡人數將會更多,可能將有70至80萬人死亡。

特朗普又說,他有多場造勢大會,民眾都厭倦新型肺炎病毒,也厭倦聽到Fauci的所有廢話。

特朗普甚至說,Fauci每次上電視都帶來震撼,如果將Fauci「炒魷」,將會是更大的震撼,又指Fauci帶來災難,但隨後他到阿里桑拿州造勢對記者表示,Fauci醫生是個好人。

特朗普說:「不,我覺得Fauci醫生真的是個好人,而我們讓他做他想做的事,他得到很多電視關注,他喜歡上電視,我們讓他這麼做,有時他說事情有點不對,不幸的是,它們累積起來了,但他是個好人,我喜歡他,但他下了許多壞的決定,他說不要戴口罩,他說不要禁止中國,那些都是不好的,他承認這一點,我不怨他,如果我怨他,我就不會找他了,不,我覺得他是個好人。」

民調顯示,大部份人都願意採取預防措施,設法降低病毒的散播,根據Yahoo新聞和YouGov聯合做的最新民調顯示,67%受訪者認為,在公眾地方應該強制戴口罩,另有六成人指,特朗普沒有依足醫療專家的意見去防疫和抗疫,也有近六成人指,特朗普低估了疫症的風險。

此外,一項在本月初做的全國民調顯示,有近七成半人表示,他們一出門就戴口罩。

在過去一星期,特朗普開始展開更多的競選造勢活動,因為民調顯示,在全國範圍和關鍵的搖擺州份,特朗普落後於拜登,特朗普也在競選中暗示,一些未知的醜聞即將損害拜登,令拜登成為一個弱勢的候選人,特朗普又說,拜登應該要坐監。

他的私人律師,前紐約市長朱利安尼透露,特朗普陣營將在投票日前十天,陸續爆出更多有關拜登父子拜登家族的醜聞,上週 《紐約郵報》根據朱利安尼提供據稱來自Hunter Biden的一個手提電腦硬碟內的電郵,而爆料指拜登父子涉及與烏克蘭和中國的利益關係,還有其他涉及Hunter私生活的猛料。

報導說,硬碟是Hunter去年交給特拉華州一家電腦店修理,但沒有取回,店老闆看過電郵內容後,把硬碟交給FBI。

民主黨與拜登陣營指,這個是特朗普陣營抹黑拜登,有俄羅斯的幕後黑手。

國家情報總監John Ratcliff周一證實,Hunter涉案的手提電腦硬碟在FBI手中,他指出,該硬碟與俄國的造謠行動無關,也不涉及情報工作。

特朗普表示,如果媒體不追問,22號舉行的辯論會主持人不追問,他本人到時便當場追問拜登。

