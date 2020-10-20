特朗普炮轟白宮抗疫醫生 指拜登應坐牢

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統繼續猛烈攻擊白宮抗疫小組成員Anthony Fauci醫生，但隨後又讚Fauci是好人，特朗普又指，拜登應該坐監。

特朗普在他競選工程的職員電話會議上和發出連串推文，抨擊Fauci醫生，聲稱如果政府聽Fauci的意見，美國的染疫死亡人數將會更多，可能將有70至80萬人死亡。

特朗普又說，他有多場造勢大會，民眾都厭倦新型肺炎病毒，也厭倦聽到Fauci的所有廢話。

特朗普甚至說，Fauci每次上電視都帶來震撼，如果將Fauci「炒魷」，將會是更大的震撼，又指Fauci帶來災難，但隨後他到阿里桑拿州造勢對記者表示，Fauci醫生是個好人。

特朗普說：「不，我覺得Fauci醫生真的是個好人，而我們讓他做他想做的事，他得到很多電視關注，他喜歡上電視，我們讓他這麼做，有時他說事情有點不對，不幸的是，它們累積起來了，但他是個好人，我喜歡他，但他下了許多壞的決定，他說不要戴口罩，他說不要禁止中國，那些都是不好的，他承認這一點，我不怨他，如果我怨他，我就不會找他了，不，我覺得他是個好人。」

民調顯示，大部份人都願意採取預防措施，設法降低病毒的散播，根據Yahoo新聞和YouGov聯合做的最新民調顯示，67%受訪者認為，在公眾地方應該強制戴口罩，另有六成人指，特朗普沒有依足醫療專家的意見去防疫和抗疫，也有近六成人指，特朗普低估了疫症的風險。

此外，一項在本月初做的全國民調顯示，有近七成半人表示，他們一出門就戴口罩。

在過去一星期，特朗普開始展開更多的競選造勢活動，因為民調顯示，在全國範圍和關鍵的搖擺州份，特朗普落後於拜登，特朗普也在競選中暗示，一些未知的醜聞即將損害拜登，令拜登成為一個弱勢的候選人，特朗普又說，拜登應該要坐監。

他的私人律師，前紐約市長朱利安尼透露，特朗普陣營將在投票日前十天，陸續爆出更多有關拜登父子拜登家族的醜聞，上週 《紐約郵報》根據朱利安尼提供據稱來自Hunter Biden的一個手提電腦硬碟內的電郵，而爆料指拜登父子涉及與烏克蘭和中國的利益關係，還有其他涉及Hunter私生活的猛料。

報導說，硬碟是Hunter去年交給特拉華州一家電腦店修理，但沒有取回，店老闆看過電郵內容後，把硬碟交給FBI。

民主黨與拜登陣營指，這個是特朗普陣營抹黑拜登，有俄羅斯的幕後黑手。

國家情報總監John Ratcliff周一證實，Hunter涉案的手提電腦硬碟在FBI手中，他指出，該硬碟與俄國的造謠行動無關，也不涉及情報工作。

特朗普表示，如果媒體不追問，22號舉行的辯論會主持人不追問，他本人到時便當場追問拜登。

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