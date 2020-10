新經濟紓困方案談判仍陷僵局 料大選過後會繼續磋商

【KTSF】

府會之間就新一輪刺激經濟紓困方案的談判雖然仍未完全取得妥協,但雙方的談判仍會繼續,有份談判的眾議長普洛西表示,周二的期限並非是一條死線,因為方案的細節擺上檯後,就可以朝著下一步走,換言之,就算過了大選日,紓困方案仍會繼續談。

普洛西指出,目前有兩點最大分歧要解決,一是牽涉州和地方政府的援助金額規模,共和黨人反對大筆救助政府,二是對商業的疫情責任保護問題,而這項條款受到民主黨人反對。

共和黨控制的參議院,計劃就另一輪救助小商業的薪資保障計劃PPP作出表決,民主黨人可能會阻撓,因為他們反對成立獨立一條法案去表決。

在疫情期間,第一輪的PPP紓困救助在8月8日已經結束,如果延續執行,必須得到國會表決通過。

