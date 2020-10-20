新經濟紓困方案談判仍陷僵局 料大選過後會繼續磋商

【KTSF】

府會之間就新一輪刺激經濟紓困方案的談判雖然仍未完全取得妥協，但雙方的談判仍會繼續，有份談判的眾議長普洛西表示，周二的期限並非是一條死線，因為方案的細節擺上檯後，就可以朝著下一步走，換言之，就算過了大選日，紓困方案仍會繼續談。

普洛西指出，目前有兩點最大分歧要解決，一是牽涉州和地方政府的援助金額規模，共和黨人反對大筆救助政府，二是對商業的疫情責任保護問題，而這項條款受到民主黨人反對。

共和黨控制的參議院，計劃就另一輪救助小商業的薪資保障計劃PPP作出表決，民主黨人可能會阻撓，因為他們反對成立獨立一條法案去表決。

在疫情期間，第一輪的PPP紓困救助在8月8日已經結束，如果延續執行，必須得到國會表決通過。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。