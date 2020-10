【有線新聞】

南韓一名少年接種流感疫苗兩日後死亡,當局正在調查死因。

17歲死者上周三在仁川市一間私營醫療機構接種免費疫苗,到上周五死亡。

當局指他除了鼻敏感外,本身沒有其他疾病,接種前後亦沒有不良反應,要驗屍確認死因。

有關疫苗由當局統一採購,已經確認運送過程沒有問題。

南韓累計有350多人接種流感疫苗後出現不良反應,大部分症狀輕微。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。