【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣計劃向受疫情衝擊的小商業提供一億元低息貸款計劃。

根據Yelp的數據,該縣最大城市聖荷西,每一千個商戶就有9個永久關閉,11個暫時歇業,加州則有約19,000個商戶永久關閉,接近2萬個暫時歇業。

縣府官員表示,大家為了健康和社區安全犧牲了小商業,在缺乏州府資源的情況下,縣府將出資協助受創的小商業,而這些商業也是社區的命脈,縣議會將在周二晚的會議中投票表決這項計劃。

