San Mateo縣成立執法小隊票控違反衛生指引商業

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣府成立了疫情專責執法小隊，由周一開始票控違反抗疫衛生指引的商業。

這8人組成的小隊，將會根據居民的舉報，對違反指引的商業執法，確保商店的職員和顧客有戴口罩，商業有採取社交距離措施，以及提供消毒搓手液等。

有縣參事表示，8月時已經通過相關罰款條例，不過之前一直都只是發出警告，並未正式執法，但由周一開始會作出實質票控。

San Mateo縣參事David Canepa說：「有商店老闆曾經跟我說，不會遵守指引，如果他們不遵守指引，只能從他們的荷包要求他遵守指引。」

執法小隊其中一個目標是，Pacifica市Beach Yoga瑜伽中心，這間中心的負責人曾經在Facebook專頁上發文指：「他們不畏懼，如果須要戴口罩的人就不適合進來」。

本地新聞台KPIX記者指，周一見到4個人參加該間瑜伽中心的4點半班，其中兩人無戴口罩。

Pacifica警方表示，從4月至今，接獲15宗有關該中心的投訴，有警員上星期更加目睹中心違反衛生指引，瑜伽中心的老闆不肯回應有關新執法小組的消息。

新成立的執法小組將會視察違例的商業，首先會發出警告，如果沒有改善的話，執法小組會發出罰單。

San Mateo縣今年8月立例懲罰不守法的商業，罰款由250元至最高3千元。

縣府又鼓勵民眾致電211舉報違反指引的商店，或上網填寫舉報的資料。

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