【KTSF】

一名女疑犯涉嫌在舊金山企圖擄走一名3歲女童,周一傍晚被警方拘捕。

警方於傍晚6時32分接報,事發地點在Mission街與Howard街之間的First街第一個路段。

女疑犯被指捉著女童的手臂,企圖與她跑離現場,但期間有人看到將她截停,警方接報到場後將女疑犯拘捕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。