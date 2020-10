【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠上個月發生五級大火,焚燒Webster街700號路段兩幢建築物,警方表示拘捕了一名懷疑涉案的男子問話,不過暫時未能證實是他引發該場大火。

奧克蘭警員余劍倫表示,警方拘捕了一名70幾歲的亞裔男子,該名男子在大火發生當日,被華埠商舖一些閉路電視拍攝到他在華埠一帶燃起多場小型火災,不過暫時未有證據證實他是否有份引發Webster街的那場大火,起火原因仍然在調查當中。

但是余劍倫說,拘捕該名男子後,華埠至今暫時再沒有火災。

奧克蘭華埠五級大火發生在9月16日早上,幾十間商舖和僑社受影響,事件中無人受傷。

