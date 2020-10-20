搵屋住專題：舊金山Mission區新可負擔單位放租

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Mission區有一棟全可負擔單位的租賃大樓最近落成，有104個單位開放申請。

這座全新的可負擔公寓大樓位於Mission區Folsom街1990號，距離16街Mission捷運站一個半街口，公寓大樓無停車位，大樓內有洗衣房、活動室，頂樓還有一個城市農場，會為住客提供免費的農產品。

104個單位分別有23個Studio開放式公寓，41個一房公寓，37個兩房單位，以及3個三房單位。

除了三房單位外，每月租金按照申請人的收入在地區收入中位數佔的百分比分成四個等級，分別是40% 、 50%、60%、74%。

Studio開放式公寓每月從823元至1,586元，一房則從923元至1,794元，兩房則從1,022元至2,002元，而三房單位只有1,120元和2,209元兩個等級。

104個單位中，有兩個單位會預留給大樓內托兒服務提供者，30個單位優先給有行動障礙的民眾，3個單位優先給有聽覺和視覺障礙的民眾。

大樓歡迎持有Section 8第八段房屋補助券的民眾申請，申請截止日期為11月3日下午5點，完成抽籤後，會再抽500個申請放入等候名單。

申請詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlhaDUAR

中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlhaDUAR/apply-welcome/overview

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