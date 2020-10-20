Google指中國黑客假冒防毒軟件入侵受害人電腦

【KTSF 吳宇斌報導】

Google近日公布一群疑似與中國政府有關的黑客假冒防毒軟件McAfee，來入侵受害人電腦，他們也曾企圖入侵特朗普總統和民主黨總統候選人拜登的競選團隊。

根據Google 16日在官方博客文章指出，名為APT31的黑客團體犯案時，假冒McAfee防毒軟件公司，會慫恿電郵收件者從網站GitHub下載安裝一套正版防毒軟件，但同時也會在用戶電腦安裝惡意軟件，這類軟件讓黑客能夠在受害人的電腦內上傳和下載資料及執行指令。

Google表示，APT31黑客團體來自中國，他們聯同來自伊朗的APT35黑客團體，早前曾向特朗普競選團隊和拜登團隊的工作人員發送釣魚郵件，企圖入侵其個人電腦，但並未成功。

Google並未指明哪些人受到APT31最近一波攻擊影響，僅表示在美國大選期間，他們已加強注意黑客的威脅，並將他們發現的情況報告給聯邦調查局（FBI）。

Google也指，一旦他們發現用戶遭到政府支持的黑客攻擊，就會對用戶發出警告。

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