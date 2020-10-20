華埠籤語餅老闆展示手槍 嚇退滋擾客人非裔漢

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠老字號籤語餅門前周日發生爭執，一名非洲裔男子期間推了一名華裔男子一下，籤語餅老闆為了保護顧客，展示腰間的手槍，最終將非裔男子趕走。

周日下午約3時，由店舖錄像所見，穿著黑色衛衣的非洲裔男子，看似與一名華裔男子在籤語餅店外發生口角，期間二人越走越近，非裔男子更用力推了華裔男子一下。

當時籤語餅老闆陳展明（Kevin Chan）剛剛在門外目睹事發經過。

陳展明說：「兩個人就問來問去就說，為什麼你要看著我，那個非裔問華裔，為什麼你要看著我，華裔就說我沒有看著你，然後他第一時間很大力就推我的客人，在我的門口。」

陳展明表示，他第一時間上前，喝止該名非洲裔男子，但非裔男子不理勸告，於是他就展示自己身上的手槍。

陳展明說：「用自衛的方式去解決，他見到我身上有支槍，他就開始縮退了，比較軟化了，就沒有再糾纏下去，慢慢地，還是很冷靜地走開。」

陳展明表示，該名被推的華裔男子沒有受傷，事後他告訴陳展明，非裔男子由Stockton街開始就跟著他，原因單純是看過他一眼。

陳展明當時沒有報警，事後亦沒有。

陳展明說：「我報警沒有用，到我報了警，那個人已經走了，現在華埠發生那麼多事件，有多少次警員是會趕得切過來解決問題。」

陳展明表示，公開今次事件是想告訴大家，其實華埠天天都有事發生，只是市府現在大力提倡削減警局資源，因此很多時間市民要自己解決問題。

陳展明說：「多一點巡邏我們的社區，不只是華埠，全個舊金山都要。」

華埠居民及商家早前用8天時間在社區內收集簽名，反對市府削減警局的經費，要求至少保障華埠的警力不受影響，一共收集到超過3,200個簽名，周二商戶代表將會將簽名送到中央警局。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。