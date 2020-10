華埠籤語餅老闆展示手槍 嚇退滋擾客人非裔漢

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠老字號籤語餅門前周日發生爭執,一名非洲裔男子期間推了一名華裔男子一下,籤語餅老闆為了保護顧客,展示腰間的手槍,最終將非裔男子趕走。

周日下午約3時,由店舖錄像所見,穿著黑色衛衣的非洲裔男子,看似與一名華裔男子在籤語餅店外發生口角,期間二人越走越近,非裔男子更用力推了華裔男子一下。

當時籤語餅老闆陳展明(Kevin Chan)剛剛在門外目睹事發經過。

陳展明說:「兩個人就問來問去就說,為什麼你要看著我,那個非裔問華裔,為什麼你要看著我,華裔就說我沒有看著你,然後他第一時間很大力就推我的客人,在我的門口。」

陳展明表示,他第一時間上前,喝止該名非洲裔男子,但非裔男子不理勸告,於是他就展示自己身上的手槍。

陳展明說:「用自衛的方式去解決,他見到我身上有支槍,他就開始縮退了,比較軟化了,就沒有再糾纏下去,慢慢地,還是很冷靜地走開。」

陳展明表示,該名被推的華裔男子沒有受傷,事後他告訴陳展明,非裔男子由Stockton街開始就跟著他,原因單純是看過他一眼。

陳展明當時沒有報警,事後亦沒有。

陳展明說:「我報警沒有用,到我報了警,那個人已經走了,現在華埠發生那麼多事件,有多少次警員是會趕得切過來解決問題。」

陳展明表示,公開今次事件是想告訴大家,其實華埠天天都有事發生,只是市府現在大力提倡削減警局資源,因此很多時間市民要自己解決問題。

陳展明說:「多一點巡邏我們的社區,不只是華埠,全個舊金山都要。」

華埠居民及商家早前用8天時間在社區內收集簽名,反對市府削減警局的經費,要求至少保障華埠的警力不受影響,一共收集到超過3,200個簽名,周二商戶代表將會將簽名送到中央警局。

