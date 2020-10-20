華裔余達勳競選El Cerrito市議會議席（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa小鎮El Cerrito在11月的選舉中，也有一位華裔參選市議員，他就是余達勳（Arthur Yee）。

余達勳6歲由廣東台山移民來美，在東灣柏克萊長大，畢業於舊金山州立大學廣播電視製作專業，之後到南加州洛杉磯地區做攝影師，並參與紀錄片拍攝和製作，6年前，他又回到灣區，定居在El Cerrito市。

余達勳說：「我不是為成為政治人物而這樣做，我是為服務我的社區服務，因此有政治背景不會帶來好處，我覺得作為市府裡面的人，才是導致城市諸多問題的原因，尤其是市府支出。」

他認為El Cerrito市議會目前理財不當，有260萬元財政赤字，但最近仍通過了5,300萬元的新預算，當中接近一千萬元都是用於薪資支出，而在新冠肺炎疫情之前，薪資預算幾乎佔總預算的3分之1。

他說一個小鎮花錢的程度，包括市議員薪資，如同一個大城市，但在疫情期間，市府也沒有撥款，幫助市內受創的小商業恢復經濟，也沒有改善或增加公共服務，如果他當選市議員，他將縮減預算開支。

余達勳說：「我理財非常好，而我們的城市卻不行，我們一直在超支，如同我們是一個大城市，而我們是一個小鎮，只有不到26,000人，我們的收入很小，但支出就像柏克萊、列治文、奧克蘭或舊金山一樣，我們需要調整支出，和能承受的開支。」

余達勳建議在縮減市府開支的同時，市府的一些公共服務，例如在市府管理的游泳池、長者中心以及圖書館等，可以發動義工參與。

余達勳說：「我們將不得不真正減少領薪水的人數，然邀請社區參與義務服務，因為在我們的城市，居民希望得到所有服務，但當我們裁員和休無薪假時，很多這樣的中心都已關門，我們的居民期望得到服務，而提供服務的方法，就是要求志願者在中心提供義務服務。」

余達勳自己也擁有一家攝影器材出租公司，疫情期間未獲得市府任何幫助，如果他當選，他計劃為小商業提供PPE個人防護品，並發放聯邦及州府撥款，協助商業安全重啟經濟。

至於警察改革，他不主張持槍警員負責處理不該處理的案件，例如精神健康有問題的人，或是交通違規等。

另外，El Cerrito也在大規模興建新房屋公寓，但他認為，該市並沒有同步加快商業發展，市內仍有很多空置的鋪位，而且拒絕大型商業，例如Walmart和Target等進駐，因此流失了很多增加市府稅收的機會，他希望改變市府的官僚作風。

余達勳說：「我認為規劃和建築部門充滿官僚主義，工作速度緩慢，我曾與許多商業業主交談，他們說大概要花一、兩年時間才能開業，這主要是因為官僚主義，我所看到的是，城市失去了大量營收的潛力。」

El Cerrito市議會在11月選舉中將填補3個空缺，共有8人參選，除了余達勳，還有現任市議員Paul Fadelli，其他6名候選人分別是Matt Burnham、Jennifer Greel、Lisa Motoyama、Isis、William Ktsanes，以及 Tessa Rudnick。

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