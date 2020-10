華裔余達勳競選El Cerrito市議會議席（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Contra Costa小鎮El Cerrito在11月的選舉中,也有一位華裔參選市議員,他就是余達勳(Arthur Yee)。

余達勳6歲由廣東台山移民來美,在東灣柏克萊長大,畢業於舊金山州立大學廣播電視製作專業,之後到南加州洛杉磯地區做攝影師,並參與紀錄片拍攝和製作,6年前,他又回到灣區,定居在El Cerrito市。

余達勳說:「我不是為成為政治人物而這樣做,我是為服務我的社區服務,因此有政治背景不會帶來好處,我覺得作為市府裡面的人,才是導致城市諸多問題的原因,尤其是市府支出。」

他認為El Cerrito市議會目前理財不當,有260萬元財政赤字,但最近仍通過了5,300萬元的新預算,當中接近一千萬元都是用於薪資支出,而在新冠肺炎疫情之前,薪資預算幾乎佔總預算的3分之1。

他說一個小鎮花錢的程度,包括市議員薪資,如同一個大城市,但在疫情期間,市府也沒有撥款,幫助市內受創的小商業恢復經濟,也沒有改善或增加公共服務,如果他當選市議員,他將縮減預算開支。

余達勳說:「我理財非常好,而我們的城市卻不行,我們一直在超支,如同我們是一個大城市,而我們是一個小鎮,只有不到26,000人,我們的收入很小,但支出就像柏克萊、列治文、奧克蘭或舊金山一樣,我們需要調整支出,和能承受的開支。」

余達勳建議在縮減市府開支的同時,市府的一些公共服務,例如在市府管理的游泳池、長者中心以及圖書館等,可以發動義工參與。

余達勳說:「我們將不得不真正減少領薪水的人數,然邀請社區參與義務服務,因為在我們的城市,居民希望得到所有服務,但當我們裁員和休無薪假時,很多這樣的中心都已關門,我們的居民期望得到服務,而提供服務的方法,就是要求志願者在中心提供義務服務。」

余達勳自己也擁有一家攝影器材出租公司,疫情期間未獲得市府任何幫助,如果他當選,他計劃為小商業提供PPE個人防護品,並發放聯邦及州府撥款,協助商業安全重啟經濟。

至於警察改革,他不主張持槍警員負責處理不該處理的案件,例如精神健康有問題的人,或是交通違規等。

另外,El Cerrito也在大規模興建新房屋公寓,但他認為,該市並沒有同步加快商業發展,市內仍有很多空置的鋪位,而且拒絕大型商業,例如Walmart和Target等進駐,因此流失了很多增加市府稅收的機會,他希望改變市府的官僚作風。

余達勳說:「我認為規劃和建築部門充滿官僚主義,工作速度緩慢,我曾與許多商業業主交談,他們說大概要花一、兩年時間才能開業,這主要是因為官僚主義,我所看到的是,城市失去了大量營收的潛力。」

El Cerrito市議會在11月選舉中將填補3個空缺,共有8人參選,除了余達勳,還有現任市議員Paul Fadelli,其他6名候選人分別是Matt Burnham、Jennifer Greel、Lisa Motoyama、Isis、William Ktsanes,以及 Tessa Rudnick。

