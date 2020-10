舊金山兩華裔候選人被質疑是否與中國共產黨有關

【KTSF 陳嘉琪報道】

距離大選還有大約兩星期,舊金山兩名華裔候選人稱,在競選拉票期間,疑似遭受種族歧視,被人質疑是否與中國共產黨有聯繫。

參選第一區列治文區市參事選舉的陳詩敏(Connie Chan)表示,連日來,她的競選海報被人惡意破壞,更加被標籤與中國共產黨有聯繫。

陳詩敏說:「有很多人撕破又或者劃花我們的海報,例如說我們是共產黨,寫上去一些字眼是歧視華人,是說我們是共產黨的一些字眼,我們也看到一些海報,是專門將我的樣子及李麗嫦市參事的樣子放上去,然後以共產黨說我們是反抗美國的一班人。」

陳詩敏指出,這些完全是分化華裔選民的手段,亦令華人不敢表達自己的意見。

陳詩敏說:「我們其實有很多人都支持我們,但因為看到這些攻擊之下,他們覺得很擔心,所以他們不會想掛起我們的海報,又或者無辦法去告訴其他人,為什麼他們支持我們,如果表達了我們支持這些華人的候選人時,是否說當我們受到攻擊,他們又會受到攻擊呢?」

列治文區的市參事選舉,華裔的候選人還有李志威。

此外,競選市立大學校董的王兆倫(Alan Wong),上星期與爸爸在Alemany大道一個農夫市場拉票時,被一名白人男子質疑他們是否隸屬中國共產黨。

王兆倫說:「當我嘗試避開該名男子,匯合我爸爸時,男子又問我是否共產黨員,對共產黨有何意見,然後我告訴他,我在競選市立大學校董,與中國共產黨無關,為什麼你要歧視我。」

王兆倫表示,在競選期間,他的社交媒體亦有人用涉及種族歧視的圖片留言,包括這名女子因為戴口罩,導致臉上出現口罩的形狀,然後寫上罵中國的字句。

王兆倫與其他10名候選人競逐市立大學一職,一共有4席,另一名華裔候選人是鄒智涵。

因應各種針對亞裔的種族歧視個案而成立匯報平台的舊金山州立大學亞太裔研究教授張華耀表示,全國至今一共收到超過2,700宗報告,單在舊金山就有近300宗。

張華耀指出,作為亞裔,最理想的應對辦法就是以投票、以選票,表達對當權者的不滿。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。