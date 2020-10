全球新冠疫情惡化 美國至少4州創單日新高

【KTSF】

全球新冠肺炎疫情惡化,曾經一天內增加40萬宗個案,是單日新增新紀錄。

美國病例突破800萬,單日新增超過69,000宗,再創6月以來新高。

大選在即,特朗普總統宣布已和連鎖藥局CVS、Walgreens簽約,一旦新冠疫苗問世,將免費提供給長期護理中心。

美國新冠確診病例周五突破800萬大關,死亡人數逼近22萬,確診人數每天都在增加。

全美至少4州單日新增確診人數創新高,包括愛荷華、伊利諾、北卡羅萊納及懷俄明州,特朗普前一天才在北卡州舉行造勢,而群眾大多沒有戴口罩。

佛羅里達州現在平均每天新增約2,800個病例,比上個星期的2,400個病例有所上升。

威斯康辛州現在的確診率已超過26%。

聯邦公共衛生總監Jerome Adams警告,威斯康辛州已進入確診率超過10%的紅色層級,疫情正往錯誤的方向發展,目前確診人數已創新高。

而特朗普周六也來到威斯康辛州造勢,不過當地Green Bay有傳染病專家呼籲民眾,威斯康辛州疫情告急,不要聚眾集會,包括多戶家庭聚會,以避免傳染風險。

特朗普周五在造勢場合宣布,一旦新冠疫苗批准上市,老年人將可以優先取得,聯邦政府也證實,一旦新冠疫苗問世,將由CVS、Walgreens連鎖藥局免費分發到長期照護機構。

