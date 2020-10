據報北京警告美國勿起訴留美中國學者 否則會報復

【有線新聞】

美國傳媒報道,中國已多次向美方警告,如中國學者在美國被起訴,便有可能拘留美國公民報復,指美方應撤控。

多名中國學者先後遭美國司法部起訴,包括被指隱暪解放軍背景的唐娟。

《華爾街日報》報道,在多名中國學者接連被捕後,中方官員在今年夏季開始,已透過不同管道,包括美國駐華大使館多次作出警告,傳達的訊息大意是美方應撤銷控罪,否則在中國的美國人或會發現自己違反了中國法律。

美國國務院拒絕回應有關報道,只是表示已警告國民,如他們在中國面對商務糾紛、法庭的賠償命令,還有政府的刑事或民事調查,便可能會被禁止出境。

國務院上月發出的旅遊建議,亦提到中國可能會任意拘禁外國公民,作為與外國政府的談判籌碼,即使在香港也有可能這樣。

司法部官員則回應指,如中國想被視為世界領先大國,便要尊重法治及停止挾持人質。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。