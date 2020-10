聯邦高院同意審理美墨圍牆撥款訴訟

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院周一同意審理兩宗上訴案,都是關於特朗普政府要限制從墨西哥以及其他拉丁美洲地區的移民來美的措施,一宗是有關轉移撥款興建美墨邊境圍牆,另一宗則是把尋求庇護的申請人移送到墨西哥。

一個聯邦上訴庭在6月時裁定,特朗普政府不當地把國防部反毒品用的撥款中25億轉移,用作興建超過100里長的美墨圍牆。

法庭認為,只有國會才能把撥款用途更改,不過最高法院就容許政府在等候上訴期間繼續興建圍牆。

另一宗上訴有關國土安全部自2019年1月開始實施的移民保護協定,政策要求經墨西哥來美尋求庇護的人,在等候申請期間要回到墨西哥,但反對人士則指,這些移民被送返的地區是墨西哥最危險的地區之一,他們的性命財產都會受到威脅。

一個地方法庭和聯邦上訴庭都先後裁定聯邦政府敗訴,不過最高法院之後裁定,上訴期間政府可以繼續執行遣返墨西哥的政策。

