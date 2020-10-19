特朗普赴中西部造勢 拜登陣營籲勿輕敵

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特朗普總統到中西部舉行一連兩場造勢大會，再次批評民主黨對手拜登主張「封城抗疫」不可行。在民調領先的拜登陣營，據報呼籲支持者謹記上屆大選教訓，不能因民調向好而輕敵。

大選進入倒數階段，特朗普周六連走兩場、到密歇根與威斯康星州拉票。兩個州分近日確診數字破頂，但造勢大會未見加強防疫。

特朗普再次批評，民主黨主張「封鎖式」抗疫，將拖垮經濟。他稱︰「這場選舉，是特朗普的強大復蘇，與『拜登衰退』之間的抉擇。」

特朗普續指︰「拜登會關閉整個國家、推遲疫苗面世，延長這場瘟疫。」他揚言︰「如你投我一票，國家將日益繁榮、生活將回復正常，這正是我們所渴望。」

特朗普又嘲諷，民主黨籍密歇根州州長惠特默懷疑因防疫過嚴，成為武裝組織綁架目標。

集會的參加者高呼︰「鎖起她！鎖起她！」特朗普隨即稱︰「我猜有人說她受恐嚇？她被恐嚇，卻怪罪於我！」

上屆大選，密歇根與威斯康星州均為特朗普「囊中物」，今屆形勢則不太樂觀。報道稱，其競選陣營已抽走中西部州分電視宣傳資金，轉攻佛羅里達、北卡羅來納等東岸州分。

拜登這天沒有公開行程，發聲明批評特朗普無力抗疫，只靠謊言轉移視線。拜登兒子亨特，傳出撮合烏克蘭能源公司代表與時任副總統的父親見面後，民調顯示拜登領先優勢略為收窄，但仍領先特朗普7個百分點。

拜登陣營據報向選民發備忘，稱4年前的大選證明，不能盡信民調、亦不能低估特朗普。若干關鍵州分選情，遠比數字反映的緊湊，絕不能掉以輕心。

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