特朗普赴中西部造勢 拜登陣營籲勿輕敵

【有線新聞】

特朗普總統到中西部舉行一連兩場造勢大會,再次批評民主黨對手拜登主張「封城抗疫」不可行。在民調領先的拜登陣營,據報呼籲支持者謹記上屆大選教訓,不能因民調向好而輕敵。

大選進入倒數階段,特朗普周六連走兩場、到密歇根與威斯康星州拉票。兩個州分近日確診數字破頂,但造勢大會未見加強防疫。

特朗普再次批評,民主黨主張「封鎖式」抗疫,將拖垮經濟。他稱︰「這場選舉,是特朗普的強大復蘇,與『拜登衰退』之間的抉擇。」

特朗普續指︰「拜登會關閉整個國家、推遲疫苗面世,延長這場瘟疫。」他揚言︰「如你投我一票,國家將日益繁榮、生活將回復正常,這正是我們所渴望。」

特朗普又嘲諷,民主黨籍密歇根州州長惠特默懷疑因防疫過嚴,成為武裝組織綁架目標。

集會的參加者高呼︰「鎖起她!鎖起她!」特朗普隨即稱︰「我猜有人說她受恐嚇?她被恐嚇,卻怪罪於我!」

上屆大選,密歇根與威斯康星州均為特朗普「囊中物」,今屆形勢則不太樂觀。報道稱,其競選陣營已抽走中西部州分電視宣傳資金,轉攻佛羅里達、北卡羅來納等東岸州分。

拜登這天沒有公開行程,發聲明批評特朗普無力抗疫,只靠謊言轉移視線。拜登兒子亨特,傳出撮合烏克蘭能源公司代表與時任副總統的父親見面後,民調顯示拜登領先優勢略為收窄,但仍領先特朗普7個百分點。

拜登陣營據報向選民發備忘,稱4年前的大選證明,不能盡信民調、亦不能低估特朗普。若干關鍵州分選情,遠比數字反映的緊湊,絕不能掉以輕心。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。