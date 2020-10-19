泰國示威未止 警方引用緊急法調查四間新聞媒體

【有線新聞】

泰國持續六日有反政府示威，總理巴育同意國會召開特別會議商討局勢，又說無意擴大緊急法令，但警方引用同一法令，下令調查四間曾經報道反政府示威的新聞媒體。

大批民眾再度在曼谷街頭聚集，這日主要集中在商業區三處地點集會，繼續佔據馬路，要求國家改革，釋放被捕示威領袖。

因應示威者近日轉用通訊程式Telegram即日組織集會，警方要求電子數碼部門限制示威團體使用Telegram，並指收到有情報顯示，四間新聞機構以及一個由示威者管理的社交網頁報道內容失實，造成社會動盪，危害國家安全，引用政府上周頒布的緊急法令，下令監管部門徹查，強調並非打壓新聞自由。

電子數碼部門指，相關新聞機構和網頁逾三十萬篇內容均屬違法，要求法院頒令取締。總理巴育表明，暫時無意將這條緊急法令擴展至曼谷以外地區，強調政府正在盡可能讓步，但呼籲示威者切勿違法。

面對全國連日都有反政府示威，巴育表示同意由國會召開特別會議，尋求化解當前局面，內閣周二會討論相關安排。

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