泰國示威未止 警方引用緊急法調查四間新聞媒體

泰國持續六日有反政府示威,總理巴育同意國會召開特別會議商討局勢,又說無意擴大緊急法令,但警方引用同一法令,下令調查四間曾經報道反政府示威的新聞媒體。

大批民眾再度在曼谷街頭聚集,這日主要集中在商業區三處地點集會,繼續佔據馬路,要求國家改革,釋放被捕示威領袖。

因應示威者近日轉用通訊程式Telegram即日組織集會,警方要求電子數碼部門限制示威團體使用Telegram,並指收到有情報顯示,四間新聞機構以及一個由示威者管理的社交網頁報道內容失實,造成社會動盪,危害國家安全,引用政府上周頒布的緊急法令,下令監管部門徹查,強調並非打壓新聞自由。

電子數碼部門指,相關新聞機構和網頁逾三十萬篇內容均屬違法,要求法院頒令取締。總理巴育表明,暫時無意將這條緊急法令擴展至曼谷以外地區,強調政府正在盡可能讓步,但呼籲示威者切勿違法。

面對全國連日都有反政府示威,巴育表示同意由國會召開特別會議,尋求化解當前局面,內閣周二會討論相關安排。

