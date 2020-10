特朗普支持者舊金山集會 遇反對者雙方爆衝突

【KTSF】

有特朗普總統的支持者周六在舊金山舉行集會,卻遇到持不同意見的示威者,雙方爆發衝突,有多名特朗普的支持者聲稱遇襲受傷,舊金山警方亦宣布活動上有3名警員遇襲受傷,事件中沒有人被捕。

特朗普支持者聲稱被反對群眾襲擊,其中一人表示,自己無顧被追趕並遇襲,他的右腿受傷,被送往醫院治療。

近20名特朗普支持者在舊金山舉行一場名為”言論自由”的集會,卻遇上約兩百名反對群眾,警方設下鐵馬隔開反對群眾。

在特朗普支持者講話時,反對群眾向他們丟水瓶及雜物,當反對群眾情緒越來越激動時,特朗普支持者決定取消活動,不過在群眾離開時,雙方爆發衝突。

自由言論集會本來是要抗議社交媒體Twitter禁止特定推文,後來主辦人Philip Anderson在推特上指,自己的門牙被打掉。

還有其他特朗普支持者稱,自己被穿黑衣的人從背後攻擊,後來被保安協助撤離,衝突中有3名警員遇襲受傷,其中一人須送院治理。

亦有抗議者表示,無論如何都不應該使用暴力,應該使用選票表態,不論意見多麼不同,也不應傷害支持特朗普的人,認為暴力行為只會傷害自己代表的信念。

