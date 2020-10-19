冬季將至 室外取暖器因疫情成搶手貨（視頻）

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美國許多州的疫情反彈，為防止病毒擴散，許多人在戶外的時間增加，而隨著天氣逐漸轉涼，取暖設備目前成為消費市場的搶手貨。

在伊利諾州這間五金商店，許多屋主都來買室外取暖器，銷售量至少是正常的10倍。

Gordons Ace Hardware五金商店代表Jeremy Melnick說：「如果我們有庫存，現在賣數百個都沒問題，每天都有人致電問是否還有貨，無論是枱式，還是放在甲板上的取暖器。」

丙烷罐和木材也一樣缺貨，甚至燃氣火爐的銷售量也大幅激增。

Melnick說：「人們想盡可能延長季節，因此他們正尋找任何可以加熱的東西，在天氣轉冷時。」

在感恩聖誕假期來臨之際，衛生部門建議民眾，最安全的聚會就是透過視訊或是在室外舉行，但如果一定要在室內聚會，當局建議打開窗戶，家人與朋友之間也應保持社交距離，避免吃自助餐或各自帶來的食物，如果不用餐時也應戴口罩。

伊利諾伊州衛生部長Ngozi Ezike醫生說：「嘗試在聚會前兩週不參加群聚，人們群聚的次數越少，感染機率就越低。」

全美現在的確診率比一週前上升了一個百分點，是4.6%，截至15號早上，全美日均確診個案超過52,000宗。

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