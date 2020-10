冬季將至 室外取暖器因疫情成搶手貨（視頻）

【KTSF】

美國許多州的疫情反彈,為防止病毒擴散,許多人在戶外的時間增加,而隨著天氣逐漸轉涼,取暖設備目前成為消費市場的搶手貨。

在伊利諾州這間五金商店,許多屋主都來買室外取暖器,銷售量至少是正常的10倍。

Gordons Ace Hardware五金商店代表Jeremy Melnick說:「如果我們有庫存,現在賣數百個都沒問題,每天都有人致電問是否還有貨,無論是枱式,還是放在甲板上的取暖器。」

丙烷罐和木材也一樣缺貨,甚至燃氣火爐的銷售量也大幅激增。

Melnick說:「人們想盡可能延長季節,因此他們正尋找任何可以加熱的東西,在天氣轉冷時。」

在感恩聖誕假期來臨之際,衛生部門建議民眾,最安全的聚會就是透過視訊或是在室外舉行,但如果一定要在室內聚會,當局建議打開窗戶,家人與朋友之間也應保持社交距離,避免吃自助餐或各自帶來的食物,如果不用餐時也應戴口罩。

伊利諾伊州衛生部長Ngozi Ezike醫生說:「嘗試在聚會前兩週不參加群聚,人們群聚的次數越少,感染機率就越低。」

全美現在的確診率比一週前上升了一個百分點,是4.6%,截至15號早上,全美日均確診個案超過52,000宗。

