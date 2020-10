【KTSF】

有檢測報告指,東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale區是Alameda縣內最多人確診新型肺炎的社區,其中拉美裔和瑪雅裔印第安人確診者佔最多數。

舊金山加大(UCSF)在上個月26和27號,在奧克蘭的Fruitvale區,為1,200幾名居民做檢測,雖然當中只有3%人確診,但是有拉美裔確診者卻佔了5%,另外有8%是瑪雅裔印第安人,其他族裔只佔0.5%。

另外,在抗體測試中,有12%拉美裔確診,27%瑪雅裔確診,其餘族裔佔6%,代表他們曾經感染過新冠病毒。

有拉美裔社區人士指出,由於很多拉美裔都是從事必要服務的低收入員工,居住在人群密集的地方,而且有些人又沒有醫保和有薪病假,增加他們感染風險,他們希望在該區可以大幅增加檢測。

