灣區寧記麻辣火鍋老闆因心肌梗塞過世（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區知名寧記麻辣火鍋老闆何宜中(James Ho)日前出外運動時,心肌梗塞過世,享年56歲,親友和顧客都相當震驚。

捧著先生的遺照,何宜中的太太向大家一鞠躬,難過無法言語,由於新冠疫情,何宜中的佛教告別儀式只有少數親友參加,但念及其他朋友能送他最後一程,家屬舉辦了網上追悼會。

根據了解,何宜中的身體向來不錯,有運動的習慣,6日早上9點出門運動,10點多太太接到醫院電話,何宜中在運動時就因為心肌梗塞猝死,親友都無法置信。

潘敬恆說:「他每天都運動,這次確實我覺得他太累,他每天運動強度很高,我們大家都很驚訝。」

Sandy說:「當時那天晚上,我還以為是開玩笑,我以為只是換了個照片,我還給了讚,第二天早上他太太給我電話,跟我說James走了,去天堂了,我說開玩笑。」

何宜中最後一次在團購專頁的貼文是推銷獅子頭,寧記麻辣原本在灣區有實體店,過去兩年改做團購,何宜中的驟逝,也讓不少同業在社交媒體討論團購這行的辛勞,尤其是新冠疫情期間,雖然生意火紅,但是競爭壓力也很大,每天半夜就得起床準備食材。

潘敬恆說:「而且他都是親自送貨,他甚至還想親自送貨到沙加緬度,我覺得太累了,一個人。」

Sandy說:「James走了這兩天,我幫他送一下貨,很累,很辛苦,確實不容易。」

提到寧記麻辣,親友還有忠實顧客想到的就是招牌麻辣醬,還有涼麵、麻辣豆腐、麻辣大頭菜,有顧客留言,老闆不但手藝好,為人真誠又爽朗。

親友表示,寧記麻辣會先休息兩個星期,之後再重新營業,接受團購訂單。

何宜中有3名子女,家屬也在gofundme為子女教育經費籌款。

