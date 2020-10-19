灣區寧記麻辣火鍋老闆因心肌梗塞過世（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區知名寧記麻辣火鍋老闆何宜中（James Ho）日前出外運動時，心肌梗塞過世，享年56歲，親友和顧客都相當震驚。

捧著先生的遺照，何宜中的太太向大家一鞠躬，難過無法言語，由於新冠疫情，何宜中的佛教告別儀式只有少數親友參加，但念及其他朋友能送他最後一程，家屬舉辦了網上追悼會。

根據了解，何宜中的身體向來不錯，有運動的習慣，6日早上9點出門運動，10點多太太接到醫院電話，何宜中在運動時就因為心肌梗塞猝死，親友都無法置信。

潘敬恆說：「他每天都運動，這次確實我覺得他太累，他每天運動強度很高，我們大家都很驚訝。」

Sandy說：「當時那天晚上，我還以為是開玩笑，我以為只是換了個照片，我還給了讚，第二天早上他太太給我電話，跟我說James走了，去天堂了，我說開玩笑。」

何宜中最後一次在團購專頁的貼文是推銷獅子頭，寧記麻辣原本在灣區有實體店，過去兩年改做團購，何宜中的驟逝，也讓不少同業在社交媒體討論團購這行的辛勞，尤其是新冠疫情期間，雖然生意火紅，但是競爭壓力也很大，每天半夜就得起床準備食材。

潘敬恆說：「而且他都是親自送貨，他甚至還想親自送貨到沙加緬度，我覺得太累了，一個人。」

Sandy說：「James走了這兩天，我幫他送一下貨，很累，很辛苦，確實不容易。」

提到寧記麻辣，親友還有忠實顧客想到的就是招牌麻辣醬，還有涼麵、麻辣豆腐、麻辣大頭菜，有顧客留言，老闆不但手藝好，為人真誠又爽朗。

親友表示，寧記麻辣會先休息兩個星期，之後再重新營業，接受團購訂單。

何宜中有3名子女，家屬也在gofundme為子女教育經費籌款。

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