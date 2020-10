都會運輸委員會建議大公司讓雇員六成時間在家工作（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

都會運輸委員會建議灣區大公司,讓雇員60%的工作時間可以在家裡工作,但是這項建議已經受到一些灣區領袖反對。

大都會運輸委員會建議,在2035年之前,要灣區大公司永久性讓雇員六成的工作時間可以在家工作,目的是要舒緩交通,並減低溫室氣體排放,但是矽谷政府和商界領袖已經表態反對。

聖荷西市長Sam Liccardo表示,這會導致大公司直接搬離灣區,簡直就像是將這些工作機會直接從矽谷送到德州。

Liccardo和舊金山市長布里德促請都會運輸委員會採取其他更好的行動,來達到灣區的長期清潔空氣目標,也有十多位灣區領袖致函給都會運輸委員會提出反對。

在建議下,有超過25位雇員的公司,應該讓大多數的雇員在公司以外的地點工作,也建議延長每天的工作時間,和縮短每星期的工作天數。

Liccardo強調,聖荷西和舊金山,例如谷歌和Salesforce等大公司,已經花數十億來設計辦公大樓,設計中包括增加在交通樞紐中心附近的住屋,要雇員減少到公司的時間,將會減低住在靠近公司的吸引力。

