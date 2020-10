【有線新聞】

一名涉暴動罪被捕的22歲女子申請庇護,獲德國政府批准,取得為期3年的難民身分,是首名反修例示威者獲德國政府庇護。

4名流亡海外港人,黃台仰、林榮基、鄭文傑和梁繼平成立的組織「避風驛」在社交網站透露,一名曾被警方以暴動罪拘捕的22歲中大女學生去年流亡德國後,上星期三收到德國當局通知,取得為期3年的難民身分,並引述該女子感謝德國政府在申請過程中提供生活基本需要,希望當局考慮簡化香港難民申請者的程序。

她在難民營近11個月,曾因情緒問題入院及被難民營職員性侵。

德國政府在2018年曾向涉及旺角暴動案的本地民主前線發起人黃台仰、成員李東昇批出庇護。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。