法國巴黎教師遭斬首案 警方拘捕11人

【有線新聞】

法國巴黎教師遭斬首案,當地警方至今拘捕11人同案件有關。當局表示,疑犯被警方擊斃前,在社交網站承認犯案;其中一名被扣查的學生家長,曾拍片投訴遇害教師,當地清真寺其後轉載片段。

遇害教師帕蒂生前任教的學校外,大批民眾靜默遊行。不少人手持「我們都是教師」標語,以示團結。

帕蒂其中一名學生說:「帕蒂總是最後一個離開課室,仁慈和藹,對我們很好。我說不出話來。」

總統府宣布周三全國悼念。

帕蒂疑因在課堂上展示《查理周刊》諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫,遭當街斬首。報道稱他授課後接獲恐嚇 ,下班回家時特意繞道。

18歲疑犯阿卜杜拉,事發前在學校附近,向學生打聽帕蒂長相。犯案後在學校數百米外,被警員截獲,因拒捕遭開槍擊斃。當局在其手提電話,發現他於社交網站承認施襲的短訊,以及帕蒂遭斬首後的照片。

阿卜杜拉是車臣移民,其叔叔向帕蒂家屬和全國致歉,稱對方只是盡教師本分。

案中另有多人被扣查,包括阿卜杜拉親屬與學校家長。報道稱,其中一名家長不滿帕蒂授課內容,拍攝片段大罵對方是「暴徒」、「要再教育」,呼籲其他家長一起投訴,又公開學校地址,片段獲當地一間清真寺轉載。

帕蒂則聲稱該名家長的小孩,沒有參與當日課堂。未知該家長是否認識疑犯。

