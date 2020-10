【KTSF】

科羅拉多州山火肆虐,當地消防員正奮力撲救兩宗山火,其中一宗更是當地歷史上最大的山火。

根據美國國家森林局,在8月起火的Cameron Peak山火,已經燒毀Arapaho和羅斯福國家森林超過203,600畝林木,大火目前已經62%受控。

當地近日多雲影響視野,救火飛機因此未能出動,不過濕潤的天氣就有助當局在一些熱點的救火工作。

另外,在科羅拉多州北面中部地區的Calwood山火,週末時就導致接近3,000人要積極疏散,這場火在星期六起火,距離Boulder市中心大約17英里,大火至今已經焚燒超過8,700畝,有至少26間民居被毀,火勢目前15%受控。

