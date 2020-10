大陸人員闖台駐斐濟代表處雙十酒會會場 台方一人遇襲送院

【有線新聞】

台灣駐斐濟代表處早前舉辦雙十節慶祝活動期間,兩岸人員發生肢體衝突。台灣聲稱是大陸人員強闖會場,大陸則反駁是台方挑釁,雙方各自聲稱有人員受傷,分別透過斐濟向對方提出抗議,斐濟未有說法。

台灣與大陸人員在斐濟發生肢體衝突的消息,由當地政府前傳訊顧問率先披露。

事源本月8日,台灣代表處在斐濟首都蘇瓦一家酒店舉行雙十節慶祝酒會。台灣聲稱,兩名中國駐斐濟大使館人員在會場外四處張望,拍攝在場賓客容貌,台方要求他們離開,不久兩人折返,一邊叫囂一邊試圖強行入內。

代表處僱用的警衛勸阻時,雙方肢體碰撞,一名台方人員頭部受傷送院,檢查證實輕微腦震盪,大約20、30分鐘後,警方到場帶走兩名大陸人員。報道指,兩人報稱遭台方人員襲擊。

當天活動邀請了百多名嘉賓,包括斐濟前總理、國會議員,台灣官方新聞稿隻字不提衝突一事,直到傳媒廣泛報道後才證實事件。

台灣外交部次長曾厚仁表示:「對於中方外交人員這種非理性的做法,我們予以譴責。斐濟政府受到很大政治壓力,我想委員一定了解壓力是從哪裡來的。」

他強調,已透過斐濟外交部向大陸提出最嚴正抗議並到警署報案,不過警方據報否認接報。

中國駐斐濟大使館反駁,稱工作人員當天在酒店公共區域執行公務,其間台方人員以言語挑釁繼而肢體衝突,導致中方一名外交官受傷、物品受損,已向斐濟表達嚴重關切,要求追究台方人員責任。

在北京,中國外交部發言人趙立堅表示:「台方是賊喊捉賊,中國駐斐濟使館已經發表聲明,中方並要求斐方對此進行徹查。斐方表示重視中方關切,將恪守一個中國原則妥善處理此事。」

