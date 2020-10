【KTSF】

10月19日是加州登記做選民的截止日,有意在今年11月3日選舉日投票的選民,必須在19日午夜前登記做選民。

民眾可以上網完成登記手續,網址:https://registertovote.ca.gov/,網站提供中文、韓文等多種語言選擇。

民眾也可以在截止日期前,把登記選民表格郵遞或親身送到選舉辦事處。

要在加州登記做選民,必須是美國公民及在加州居住;在選舉日年滿18歲;並非在獄中服刑,或因犯下重罪而假釋中;並非被法院定為精神狀況不宜投票。

如果真的錯過在截止日前登記做選民,合資格的民眾仍可以在11月3日選舉日親身到票站登記及投票,他們的選票會在局方核實他們的選民資格後被點算。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。