雖然新冠疫苗還沒有問世,但據聖荷西水星報報導,加州政府已經準備好如何分發疫苗的計畫,並已於周五呈交聯邦政府,Pfizer藥廠周五已宣布,新冠疫苗不會在總統大選前問世。

Pfizer藥廠的宣布,令特朗普總統在大選前推出新冠疫苗的希望破滅。

Pfizer藥廠表示,要等到11月約第三個禮拜,達到一切安全標準後,才會在美國向聯邦食藥署(FDA)申請緊急使用許可。

Pfizer執行長Albert Bourla之前曾多次表示,有可能在10月推出新冠疫苗,不過現在已改到11月,Bourla也曾承諾,不會讓政治介入影響疫苗時間表。

Pfizer的疫苗是和德國生技公司BioNTech合作,是全美已進入最後臨床試驗階段的四個疫苗其中之一。

